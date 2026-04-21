Tek kişi ama çift kişilik fatura: Kira, tatil, market, sabit giderde ortaya çıkıyor

TÜİK verilerine göre tek kişilik hanehalkı sayısı giderek artarken ekonomik sistemde ise 'çekirdek aile' modeli öne çıkıyor. Bu nedenle, tek başına yaşayan vatandaşlar için gizli bir maliyet ortaya çıkıyor.

MARKETTEN ALINAN ÜRÜNLERDE KENDİNİ GÖSTERİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; yalnız yaşayanlar marketlerde birim başına daha fazla ödeme yapıyor. Perakende sektöründe 'büyük boy' ya da 'aile boyu' ürünlerde birim fiyat düşük tutulurken tek kişilik tüketime uygun küçük paketlerde fiyatlar yukarı çıkıyor. Özellikle raf ömrü kısa olan şarküteri ürünleri, bunun görüldüğü yerlerin başında geliyor. Zincir marketlerde 1 kg'lık salamın fiyatı ortalama bin TL seviyelerindeyken ürün dolapta bozulmasın diyerek tek yaşayanların tercih ettiği 60 gramlık paketlerin kilogram fiyatının 1250 TL'ye çıktığı kaydedildi.

Bu durum özellikle suda dikkat çekiyor. 5 litrelik bidonun litre maliyeti 5 TL olurken, yarım litrelik pet şişelerde maliyetin 20 TL'yi bulabildiği aktarıldı. Dolayısıyla tek yaşayanların ya da daha pahalıya küçük paket aldığı veya büyük paket alıp ürünün bir kısmını bozulduğu için çöpe atmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

SABİT GİDERLERDE DE ORTAYA ÇIKIYOR

Elektrik, su, doğal gaz ve internet gibi sabit bedeller de bu durumu etkiliyor. Bir eve giren internetin aylık 500 TL olan faturasının 4 kişilik ailede kişi başı 125 TL'ye denk geldiği, tek yaşayan kişi için bu tutarın direkt 500 TL olduğu aktarıldı. Benzer bir durumun, elektrik, doğal gaz ve su faturaları için de geçerli olduğu işaret ediliyor. Aynı şekilde dijital platformlar tarafından sunulan 'aile paketleri' ile 'bireysel paketler' arasındaki uçurum da bu durumu birkez daha gözler önüne seriyor.

DIŞARIDA YEMENİN MALİYETİ

Diğer yandan örneğin bir lokanta tek kişilik standart bir öğünün maliyeti 500 TL bandına gelirken, aynı menünün marketten alınan malzemelerle evde hazırlanmasının porsiyon maliyetinin yaklaşık 120 TL - 150 TL arasında değiştiği aktarılıyor. Buna göre; her gün yalnızca bir ana öğünü dışarıda yiyen bir kişinin aylık yemek faturası 15 bin TL'yi bulurken bu beslenme düzeninin ev mutfağında 4500 TL seviyelerinde kalıp tüketiciye yüzde 300'ü aşan bir maliyet farkı çıkarabildiği belirtiliyor.

KİRA FİYATLARINDA DA DİKKAT ÇEKEN TABLO

Benzer durum ev kiralarında da kendisini gösteriyor. Şehir merkezlerinde 2+1 dairelerin kirasıyla 1+1 dairelerin kirası arasındaki makasın giderek daraldığı işaret ediliyor. Beşiktaş'ta 100 metrekarelik bir evin kirası 40 bin TL (metrekaresi 400 TL) olurken, 50 metrekarelik bir 1+1 dairenin kirasının 25-30 bin TL (metrekaresi 500-600 TL) bandında seyretmesinin, yalnız yaşayanların metrekare başına daha fazla ödediğini ortaya koyduğu aktarılıyor. Aynı zamanda bir ailede kira ve aidat gibi giderler 2 ya da 3 maaş ile bölüşülebilirken tek yaşayanlar ise bu bedelleri tek başına karşılamak durumunda kalıyor.

TEK KİŞİLİK TATİLİN MALİYETİ

Bu durumun bir diğer göstergesi olarak turizm sektörü de işaret ediliyor. Otel rezervasyonları kişi sayısına göre değil de oda bazlı çalıştığı için geceliği iki kişi için 5000 TL olan standart bir oda tek başına tutulmak istendiğinde maliyet yarıya inmiyor, tek kişi konaklama farkı olarak 4000 TL ile 4500 TL arası ücret talep edildiği belirtiliyor. Yani bir bakıma bekar kişi tatile çıktığı zaman yanında olmayan bir kişinin de ücretini ödemek durumunda kalabiliyor.