Temizlikte tarife krizi: Ekstraya girenler var, 7 bin TL'nin üzerine çıkıyor

Ev temizliği son dönemde yüksek fiyatlarla sıkça gündem oluyordu. Şimdi ise ekstraya giren kalemler, oda sayısının yanında banyo sayısı gibi kriterler de fiyatları belirleyen ve yükselten faktörlerden olmaya başladı. Peki, İstanbul'da ev temizliği için ortalama ücretler ne kadar? İşte ayrıntılar...

Hande Dağ

Çalışanların en büyük destekçisi temizlik için eve yardıma gelenler. Ancak bir süredir istenen ücretler sık sık gündem oluyordu. Eskiden bir ev için ortalama sabit bir fiyat varken şimdi ise evin büyüklüğüe ve yapılacak işe göre fiyat teklifleri gelmeye başladığı öğrenildi. Bu yüzden de ev temizliğinde tarife krizi çıktığı aktarıldı. İşte detaylar...

Temizlikte tarife krizi: Ekstraya girenler var, 7 bin TL nin üzerine çıkıyor 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; Özel İstihdam Bürosu Yön. Vural Korkmaz "Yatak odası, mutfak, oturma odası, çocuk varsa çocuğun odası, süpürme, silme, bulaşıklar varsa onların yıkanması, toparlanması..." derken tüm bunlar için eve bir günlüğüne temizlikçi çağrılacaksa fiyatların evin konumuna, metrekaresine ve oda sayısına göre değiştiği belirtildi.

Temizlikte tarife krizi: Ekstraya girenler var, 7 bin TL nin üzerine çıkıyor 2

"4+1 İÇİN 7000 TL VE ÜZERİ"

Korkmaz "İstanbul'da fiyat tarifesi 2 + 1 ev temizliklerinde 3.000 TL ve üzeri gibi düşünebiliriz. 3 + 1 ev temizliklerinde 5.000 TL ve üzeri gibi düşünebiliriz. Bunun dışında 4 + 1 işte 7.000 TL ve üzeri gibi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

Bunun yanında bir de ekstralar olduğu kaydedildi. Ütü, cam silme, detaylı mutfak temizliği ve hatta yol ve yemeğin de bazı gündelikçiler tarafından ayrıca fiyatlandırıldığı aktarıldı.

Temizlikte tarife krizi: Ekstraya girenler var, 7 bin TL nin üzerine çıkıyor 3

"EKSTRA ÜCRET TALEP EDİLİYOR"

Korkmaz, "Tencerelerin, tavaların, normal tabakların yeniden temizlenmesi veya gardroptakilerin kıyafetlerin yeniden yazlık kışlıkların ayrılması ekstra ücret talep ediliyor" şeklinde konuştu.

İş erken bitsin diyenler için de iki kişinin geldiği, temizliğin hızlı bitirildiği ancak fiyatın da ona göre değiştiği vurgulandı. Fiyatları belirleyenler arasında banyo sayısının da olduğu belirtilirken bunun nedeni olarak da temizlik yapılırken en çok zaman harcanan yerlerden birinin mutfak ve banyo olduğu gösterildi. Evdeki banyo sayısı arttıkça fiyatın da yükseldiği kaydedildi.

Korkmaz "Temizlik malzemelerinin ücretleri arttı. Çalışacak olan kişilerin oraya ulaşımları, giderleri bayağı maliyetli" dedi.

temizlik fiyat
