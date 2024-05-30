‘Temmuz’a kadar 20 bin lirayı bulacak’ dedi: Emekliye en düşük maaşta rakamı açıkladı: 2000 sonrası SSK’lılardan sonra memur emeklileri için bu yıl ilk!

Tüm veriler karşısında yapılan tüm hesaplamalar SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oranının yüzde 25 seviyelerinde olacağını gösteriyor. Eğer geçtiğimiz dönemde olduğu gibi emekliye refah payı verilirse de bu oranın yüzde 30’ları bulması bekleniyor. En düşük emekli kök maaş ise hala belirsizliğini koruyor. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Uzman isimler milyonlarca emeklinin merak ettiği rakamı açıkladı. Ayrıca 2000 sonrası SSK emeklilerinin yakından takip ettiği İntibak Yasası’na ilişkin dikkat çeken bir yorumda bulundu.

BAKAN IŞIKHAN 10 BİN LİRA ALTI MAAŞ ALANLARIN SAYISINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan en düşük emekli maaşı alanların sayısını açıklamıştı. Bakan Işıkhan, “Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var” bilgisini paylaşmıştı.

“YÜZDE 25’LİK ZAMDAN FAYDALANAMAYACAKLAR”

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan en düşük emekli maaşı için dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. “Yapılan değerlendirmelere göre, kök maaşa zam öngörülmüyor” diyen Ahmet Sözcan, “SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 25 zam alırsa, 8 bin liranın altında alan emekli bu yüzde 25’lik zamdan faydalanamayacak. Yine maaşları 10 bin lirada kalacak” ifadelerini kullandı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN SGK UZMANI KULİS BİLGİSİNİ PAYLAŞTI

SGK Başuzmanı İsa Karakaş ise, “Bununla ilgili düzenleme bekliyoruz. Evet doğru ekonomi yönetimi buna şiddetle karşı. Emeklilerin inanılmaz bir direnci var. Zaten açlık sınırı 17 bin, dolaysıyla Temmuz ayına kadar açlık sınırı 20 bin lirayı bulacak. Açlık sınırının yarısındaki bir rakam kabul edilemez. Bu vicdani değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seviyeyi çıkarmasını bekliyoruz. Bizim de aldığımız kulis bilgilerine göre teşkilat bazında bunun artırılması için inanılmaz bir baskı var. Bununla ilgili gelen kulis bilgileri de en az 12 bin 500 liralık bir seviye telaffuz ediliyor” diye konuştu.

İNTİBAK YASASI TEKLİFİ MECLİS’TE BEKLEMEDE

İsa Karakaş Meclis’te muhalefetin verdiği tekliflerin içinde ‘intibak yasası’nın da bulunduğunu ifade ederken yasanın çıkması halinde maaşlara olan etkisini de anlattı. Karakş şunları dile getirdi:

“İntibak düzenlemesi 2000 yılı öncesini kapsamıştı. 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girmişti ve 2000 yılı sonrasında olanlar için de intibak yapıl0cağına dair o dönemin hükümeti söz vermişti. Geçmiş döneme baktığımızda yüzde 70’den fazla emekli faydalandı ve maaşlarında çok büyük artışlar oldu. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası için verilen sözün yerine getirilmesi lazım.”

MEMUR EMEKLİLERİ İÇİN İLK KEZ

İsa Karakaş, bu yıl memur emeklileri ilk kez intibak sorununun oluşacağını dikkat çekerek, “Daha önceden intibaktan SSK ve Bağ-Kur emeklileri faydalanmıştı. Son seyyanen zamlarla birlikte memur maaşlarıyla memur emeklileri arasında bir uçurum oldu. Geldiğimiz süre içerinde son 20 yıl içinde zamlardan en düşük faydalananlar memur emeklileri oldu. Dolaysıyla memur emeklileri arasında da 2023 yılı Temmuz ayında yapılan artıştan kaynaklı bir uçurum ve intibak sorunu olacak. 2024 temmuz ayında 19,5 ile 20,5 arasında memurlara zam biz buna 20 diyelim, bütün beklentiler o yönde. Mayıs ve Haziran enflasyonu ile birlikte bu beklentilere paralel zam yüzde 20 olduğu zaman memurlara ‘refah payı’ verilmeyeceği de kesin görünüyor. Çünkü mali yönetim buna karşı. ‘Zaten memurlara daha önceden seyyanen zam yapılmıştı’ diyecek. Bütün öğretmen, polis ve bütün memurlar maaşlarını bu yüzde 20 ile çarpıp Temmuz ayında alacakları muhtemel zammı hesaplayabilirler” yorumunda bulundu.







