FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Temu çıkışı isyan ettirdi! 'Limit sıfırlansın' talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın"

İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in Çin merkezli Temu, Shein gibi sitelerden gümrüksüz online alışveriş sınırının sıfıra indirilmesi talebi tartışma yarattı. Sınırın 30 Euro'ya indirildiğini anımsatan Avdagiç "Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz" demişti. Avdagiç bu açıklamasıyla sosyal medyada tepki çekti, "Bunun Türkçe meali; O ürünleri ben getirip sana iteleyeyim!" gibi yorumlar yapıldı.

Temu çıkışı isyan ettirdi! 'Limit sıfırlansın' talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın"
Hazar Gönüllü

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan alışveriş platformları Temu ve Shein gündemden düşmüyor. İki siteden alışverişlere ÖTV ve KDV geleceği konuşulurken Ticaret Bakanlığı limit sıfırlaması hazırlığı iddialarına yanıt vermişti.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Bakanlık, limitlerin düşmesi ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması ve bu yönde atılmış bir adım olmadığını belirtmişti. Ancak İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in son açıklamasıyla limitler yeniden gündeme geldi.

Temu çıkışı isyan ettirdi! Limit sıfırlansın talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın" 1

TEMU VE SHEIN İÇİN 'LİMİT SIFIRLANSIN' TALEBİ

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getirip şöyle demişti:

Temu çıkışı isyan ettirdi! Limit sıfırlansın talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın" 2

"BU ÖNEMLİ BİR TEHLİKE"

"Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz."

Temu çıkışı isyan ettirdi! Limit sıfırlansın talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın" 3

AVDAGİÇ'E TEPKİ: "VATANDAŞ UCUZA ALAMASIN"

Avdagiç'in bu açıklaması tepki doğurdu. Vatandaşlar limitin sıfırlanması talebine isyan etti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan birinde "Vatandaş ucuz bir şey mi alacak. Almasın. Çıkar çevreleri kazansın." dendi.

Temu çıkışı isyan ettirdi! Limit sıfırlansın talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın" 4

Bir başka yorumda ise Avdagiç'in sözleri "Bunun Türkçe meali; O ürünleri ben getirip sana iteleyeyim!" şeklinde yorumlandı.

Temu çıkışı isyan ettirdi! Limit sıfırlansın talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın" 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Temu ve Shein'e limit düzenlemesi mi geliyor? Temu ve Shein'e limit düzenlemesi mi geliyor?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!
Birçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyorBirçok branşta hizmet veriyordu! Üniversite ile anlaşmalı hastane iflas ediyor
Anahtar Kelimeler:
e-ticaret TEMU
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.