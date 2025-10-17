Temu çıkışı isyan ettirdi! 'Limit sıfırlansın' talebine tepki yağdı: "Vatandaş ucuza alamasın, çıkar çevreleri kazansın"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok kullanılan alışveriş platformları Temu ve Shein gündemden düşmüyor. İki siteden alışverişlere ÖTV ve KDV geleceği konuşulurken Ticaret Bakanlığı limit sıfırlaması hazırlığı iddialarına yanıt vermişti.

BAKANLIK YALANLAMIŞTI

Bakanlık, limitlerin düşmesi ya da sıfırlanmasına ilişkin bir çalışması ve bu yönde atılmış bir adım olmadığını belirtmişti. Ancak İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in son açıklamasıyla limitler yeniden gündeme geldi.

TEMU VE SHEIN İÇİN 'LİMİT SIFIRLANSIN' TALEBİ

Basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendiren İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getirip şöyle demişti:

"BU ÖNEMLİ BİR TEHLİKE"

"Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz."

AVDAGİÇ'E TEPKİ: "VATANDAŞ UCUZA ALAMASIN"

Avdagiç'in bu açıklaması tepki doğurdu. Vatandaşlar limitin sıfırlanması talebine isyan etti. Sosyal medyada yapılan yorumlardan birinde "Vatandaş ucuz bir şey mi alacak. Almasın. Çıkar çevreleri kazansın." dendi.

Bir başka yorumda ise Avdagiç'in sözleri "Bunun Türkçe meali; O ürünleri ben getirip sana iteleyeyim!" şeklinde yorumlandı.