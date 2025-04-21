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"TEMU kapatılacak" iddiası bir anda yayıldı! Mynet sordu, işin aslı ortaya çıktı

Ersel Yıldırım Ersel Yıldırım Mynet Genel Yayın Yönetmeni
21.04.2025 14:53
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Bugün ortaya atılan yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu! On binlerce kişinin alışveriş yaptığı e-ticaret platformu TEMU'yla ilgili erişim engeli getirileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddialara dayanak olak ise 1 Nisan'da yürürlüğe giren yönetmelik gösterilmişti. Mynet, bu iddiayı Ticaret Bakanlığı'na sordu.

"TEMU kapatılacak" iddiası bir anda yayıldı! Mynet sordu, işin aslı ortaya çıktı
Mynet Özel Haber

Son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar gündemi belirliyor. Bugün de e-ticaret platformu TEMU'ya erişim engeli getirileceğine ilişkin bir haber ortaya atıldı. Ticaret Bakanlığı'nın TEMU'ya erişim engelini değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

Mynet olarak Ticaret Bakanlığı kaynaklarına sorduk. "Bakanlığın gündeminde TEMU ile ilgili herhangi bir tasarruf söz konusu değil" yanıtını aldık.

MYNET, TEMU İDDİASINI BAKANLIĞA SORDU

Bugün ortaya atılan yeni bir iddia sosyal medyada gündem oldu! On binlerce kişinin alışveriş yaptığı e-ticaret platformu TEMU'ya erişimin engeleneceği ifade edildi. Mynet, bu iddiayı Ticaret Bakanlığı'na sordu. Ticaret Bakanlığı, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını belirtti.

temtem

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Özellikle ucuz olduğu için Türkiye'de çok fazla tercih edilen TEMU, giyimden ev aletlerine teknolojik ürünlerden araç içi kullanım destek ekipmanlarına oyuncaklardan ayakkabıya birçok üründe çeşitlilik sunuyor. TEMU aynı zamanda da sosyal medyada yaptığı reklamlarla kısa sürede büyük bir bilinilirlik sağladı.

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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı Mynet Özel TEMU
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