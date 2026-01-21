Temu'nun Türkiye ofisine baskın! Bilgisayarlara el konuldu

Reuters'de yer alan habere göre, Çinli internet üzerinden perakende şirketi Temu'nun Türkiye'deki ofisine yetkili makamlar tarafından baskın düzenlendi.

Çinli PDD'nin sahibi olduğu Temu'nun sözcüsü baskında bilgisayarlara el konulduğunu söyledi ve "Türk makamlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket edeceklerini" belirtti.

Temuı'ya yapılan operasyon, Temu'nun Dublin'deki Avrupa genel merkezine, Avrupa Birliği düzenleyicilerinin Çin devletinin olası haksız sübvansiyonlarıyla ilgili endişeleri nedeniyle baskın düzenlemesinin ardından geldi.