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TEPAV: "Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre yüzde 9 daraldı"

10.05.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEPAV araştırmasına göre, Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında daraldı. Haftalık hareketler incelendiğinde, söz konusu düşüşün ilk ve son hafta dışındaki haftalarda yoğunlaştığı görüldü.

TEPAV: "Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre yüzde 9 daraldı"

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) araştırmasına göre, kartlı harcamaların yıllık artışı ise baz etkisi kaynaklı olarak yüzde 80’e ulaştı. Söz konusu artışta, Covid-19 salgınının ilk dalgasına yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin ilk olarak Nisan 2020’de alınması ve harcamalarda yaşanan hızlı düşüşün oluşturduğu güçlü baz etkisi belirleyici olduğu belirtildi.

YÜZDE 25 ARTTI

Nisan ayında kartlı harcamalar önceki aya göre tutar olarak yüzde 9, işlem adedi olarak yüzde 8 oranında daraldı. Haftalık hareketler incelendiğinde, söz konusu düşüşün ilk ve son hafta dışındaki haftalarda yoğunlaştığı görüldü. Tam kapanmanın başladığı 30 Nisan haftasında ise yüzde 25 artış gözlenirken, ayın genelinde 26 harcama grubundan market ve alışveriş merkezleri ile kulüp/dernek/sosyal hizmetler dışındaki tüm harcamalarda düşüş gerçekleşti. Harcama gruplarına göre bakıldığında, kalemlerin tamamında yıllık olarak artış gözlenirken; salgından en olumsuz etkilenen harcama gruplarında yıllık artış oranlarının da yüksek olduğu görülmüştür. Havayolları, konaklama, seyahat acenteleri/taşımacılık, yemek, giyim ve aksesuar ile araba kiralama bu grupta yer alan kalemler olduğu kaydedildi.

Online harcamaların toplam harcamalar içindeki payı Nisan 2021’de yüzde 34 olurken, salgınla birlikte önem kazanan online alışverişler Nisan ayında da yüksek oranda arttı. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yıllık artışı yüzde 85’e, mektupla/telefonla yapılan işlemlerinki ise yüzde 67’ye ulaştığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
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