TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli

Merkez Bankası’nın kararının piyasaya olumlu yansıması için bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf kredilerindeki faizlerin de bir miktar gerilemesi esnafın beklentisidir. Kararın piyasaya olumlu yansıması için Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımın gerçekten faizleri düşürebilecek ve piyasaları rahatlatabilecek nitelikte olmasını bekleyen esnaf, aynı şekilde enflasyonun düşmesi ve vatandaşın da rahat etmesi için bu tedbirlerin bir an evvel alınması ve birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ KARARI ESNAFA, VATANDAŞA VE SANAYİCİYE YANSIMALI"

Enflasyonla mücadelede bankaların katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Faiz oranları 43’ten 40,50’ye geriledi. Yani bu, 250 baz puan indirim anlamına geliyor. Bunun mutlaka halka, esnafa, sanayiciye ve tüccara yansıtılması lazım ki piyasalar bu algıyı olumlu şekilde vatandaşa intikal ettirebilsin. Ancak çarşıda, pazarda ve sanayide esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz miktarı hâlâ sabit durumda. Bir an evvel bankaların da Merkez Bankası’nın bu kararlılığına uyarak faizleri düşürmesi gerekir ki piyasada bir canlılık oluşsun, enflasyonda düşüş beklentileri gerçeğe dönüşsün.

Bankaların bu faiz düşüşünü aynı şekilde sanayiciye, esnafa ve hatta vatandaşa, kullandığı kredi kartlarındaki faizler de dahil olmak üzere, yansıtması lazım. Aksi takdirde, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikalarının vatandaşa ve esnafa yansıması zaman alır. Bugünden itibaren vatandaşın da esnafın da beklentisi hem enflasyonun düşmesi hem de çarşıda pazarda vatandaşın aldığı emtiaların fiyatlarının gerilemesi yönünde tedbirlerin alınmasıdır" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır