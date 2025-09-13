FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun faizde almış olduğu bu olumlu karar piyasaları biraz rahatlatacak gibi görünüyor. Bankaların da bir an evvel kredi faizlerini ve aynı şekilde masraflarını düşürmesi elzemdir" dedi.

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli

Merkez Bankası’nın kararının piyasaya olumlu yansıması için bankaların da elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnaf kredilerindeki faizlerin de bir miktar gerilemesi esnafın beklentisidir. Kararın piyasaya olumlu yansıması için Merkez Bankası'nın atmış olduğu bu adımın gerçekten faizleri düşürebilecek ve piyasaları rahatlatabilecek nitelikte olmasını bekleyen esnaf, aynı şekilde enflasyonun düşmesi ve vatandaşın da rahat etmesi için bu tedbirlerin bir an evvel alınması ve birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor" dedi.

"FAİZ İNDİRİMİ KARARI ESNAFA, VATANDAŞA VE SANAYİCİYE YANSIMALI"

Enflasyonla mücadelede bankaların katkısının çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Faiz oranları 43’ten 40,50’ye geriledi. Yani bu, 250 baz puan indirim anlamına geliyor. Bunun mutlaka halka, esnafa, sanayiciye ve tüccara yansıtılması lazım ki piyasalar bu algıyı olumlu şekilde vatandaşa intikal ettirebilsin. Ancak çarşıda, pazarda ve sanayide esnafın kullanmış olduğu kredilerin faiz miktarı hâlâ sabit durumda. Bir an evvel bankaların da Merkez Bankası’nın bu kararlılığına uyarak faizleri düşürmesi gerekir ki piyasada bir canlılık oluşsun, enflasyonda düşüş beklentileri gerçeğe dönüşsün.

TESK Başkanı Palandöken: Kredi kartı ve temettü faizleri düşürülmeli 1

Bankaların bu faiz düşüşünü aynı şekilde sanayiciye, esnafa ve hatta vatandaşa, kullandığı kredi kartlarındaki faizler de dahil olmak üzere, yansıtması lazım. Aksi takdirde, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu para politikalarının vatandaşa ve esnafa yansıması zaman alır. Bugünden itibaren vatandaşın da esnafın da beklentisi hem enflasyonun düşmesi hem de çarşıda pazarda vatandaşın aldığı emtiaların fiyatlarının gerilemesi yönünde tedbirlerin alınmasıdır" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli hediye edildi!Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli hediye edildi!
Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyorÇalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Anahtar Kelimeler:
kredi kartı TESK kredi faizi tesk genel başkanı bendevi palandöken
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! Belediye Başkanı da gözaltına alındı

Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

Konut ve araç kredisinde indirim geliyor! Hem oran hem tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli hediye edildi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Togg’un yeni modeli hediye edildi!

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

Çalışma hayatında köklü değişiklikler: Emeklilik, sigorta ve sağlıkta yeni dönem başlıyor

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

OECD raporundaki detaylar dikkat çekti! Rakam yüzde 30’u da geçti…

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.