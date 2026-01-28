FİNANS

THY'den indirimli bilet! 23 nokta: İsviçre, İngiltere, Almanya, Hollanda da var

Türk Hava Yolları (THY), Orta ve Kuzey Avrupa'ya gidiş dönüş her şey dahil 159 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat etme imkanı sunuyor. Yolcular, 159 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan biletlerini 3 Şubat'a kadar almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, THY'nin transfer merkezi İstanbul Havalimanı'ndan İsviçre, İngiltere, Almanya, Lüksemburg, İrlanda, Finlandiya, Belçika, Avusturya, Hollanda, İsveç, Danimarka ve Norveç'teki 23 noktaya indirimli bilet kampanyası başlatıldı.

SEYAHATLER 28 OCAK - 10 HAZİRAN'DA

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli kampanyalı fiyattan yararlanmak isteyen yolcular, biletlerini 3 Şubat'a kadar satın almaları koşuluyla seyahatlerini 28 Ocak-10 Haziran'da gerçekleştirebilecek.

Ekonomi sınıfında 159 dolardan başlayan fiyatlar, THY'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamasından alınan biletler için geçerli olacak. Fiyatlar, bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilecek.

Kapsam dışı seyahat dönemleri ve kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

indirim uçak bileti thy THY indirimli bilet fiyatları
