THY'den Sevgililer Günü kampanyası! İki kişilik yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim

Türk Hava Yolları, Sevgililer Günü kapsamında iki kişilik uçuşlarda yüzde 40’a varan indirim sağlayan kampanyasını duyurdu. "TK1402" promosyon kodu ile geçerli olacak kampanya, sınırlı süre için satışa sunuldu.

THY'den Sevgililer Günü kampanyası! İki kişilik yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim
Cansu Çamcı

Türk Hava Yolları, Sevgililer Günü kapsamında iki kişilik uçuşlarda yüzde 40'a varan indirim sağlayan kampanyasını duyurdu. "TK1402” promosyon kodu ile geçerli olacak kampanya, sınırlı süre için satışa sunuldu.

KAMPANYA HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya, 10 Şubat 2026 (dahil) ile 14 Şubat 2026 (dahil) tarihleri arasında düzenlenen ve seyahat tarihi 10 Şubat 2026 (dahil) ile 20 Mart 2026 (dahil) arasında olan biletlerde geçerli olacak. Uygulama, Türk Hava Yolları’nın Türkiye çıkışlı ve belirtilen destinasyonlara varışlı gidiş-dönüş Economy Class ve Business Class tarifeli seferlerini kapsıyor.

THY den Sevgililer Günü kampanyası! İki kişilik yurt dışı uçuşlarında yüzde 40 indirim 1

Orta Doğu bölgesi ve Kıbrıs çıkışlı uçuşlarda 10–18 Şubat 2026 tarihleri arasında, Orta Doğu ve Kıbrıs varışlı uçuşlarda ise 17–20 Mart 2026 tarihleri arasında kampanya uygulanmayacak.

İNDİRİM ŞARTLARI!

İndirim, yalnızca aynı rezervasyon numarası (PNR) içerisinde yer alan iki yetişkin yolcu için geçerli olacak. Toplam bilet tutarı üzerinden en fazla yüzde 40 oranında indirim uygulanacak. İndirim baz ücret üzerinden hesaplanırken; havalimanı vergileri, hizmet bedeli ve akaryakıt harçları kampanyaya dahil edilmeyecek.

İndirim tutarı, ödeme aşamasında promosyon kodunun ilgili alana girilmesiyle görüntülenebilecek.

SATIŞ KANALLARI VE KURALLAR

Kampanya; Türk Hava Yolları’nın resmi internet sitesi, mobil uygulaması, satış ofisleri ve çağrı merkezi üzerinden geçerli olacak. Değişiklik ve iptal işlemlerinde ücret sınıfı kuralları uygulanacak; indirim, sonradan düzenlenen biletlere yansıtılmayacak. Şirket, kampanya koşullarını değiştirme veya kampanyayı iptal etme hakkını saklı tutuyor.

Anahtar Kelimeler:
kampanya thy
