Ticaret Bakanı duyurdu... Esnafa kredi desteği! Sadece o kente özel

İzmir esnafına özel 100 milyon kredi müjdesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından sadece İzmirli esnaf ve sanatkarların kullanımı için toplam 100 milyon TL değerinde destek tahsisi açıklandı.

1,3 VEYA 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDEMELİ, 5 YIL VADELİ

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın müjdelediği finansmanın, sadece İzmir’e özel olduğunu ve bu kredinin, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından, yıllık yüzde 15 faizli, 1,3 veya 6 aylık dönemler halinde ödemeli, 5 yıl vadeli olacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, "Uygun faizli ve uygun vadeli bu krediden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yararlanmaya çağırıyorum" dedi. (İHA)