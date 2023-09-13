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Ticaret Bakanı duyurdu... Esnafa kredi desteği! Sadece o kente özel

13.09.2023 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın İzmirli esnaf ve sanatkarlara uygun şartlarda 100 milyon liralık kredi tahsisatı müjdesi, kentte sevinçle karşılandı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, uygun faizli ve uygun vadeli bu krediden tüm esnaf ve sanatkarların yararlanması çağrısı yaptı. İşte İzmir esnafına özel kredi desteğinin detayları...

Ticaret Bakanı duyurdu... Esnafa kredi desteği! Sadece o kente özel

İzmir esnafına özel 100 milyon kredi müjdesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat tarafından sadece İzmirli esnaf ve sanatkarların kullanımı için toplam 100 milyon TL değerinde destek tahsisi açıklandı.

1,3 VEYA 6 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE ÖDEMELİ, 5 YIL VADELİ

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın müjdelediği finansmanın, sadece İzmir’e özel olduğunu ve bu kredinin, Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığı ile Halk Bankası tarafından, yıllık yüzde 15 faizli, 1,3 veya 6 aylık dönemler halinde ödemeli, 5 yıl vadeli olacağını belirten İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Erdem Hünü, "Uygun faizli ve uygun vadeli bu krediden tüm esnaf ve sanatkarlarımızı yararlanmaya çağırıyorum" dedi. (İHA)

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