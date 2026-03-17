Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama: 'Yabancı yatırımlar, ihracatımıza güçlü katkı sağlıyor'

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin küresel yatırımlardaki cazibesini artırmaya ve ihracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye uluslararası yatırımlarda güçlü performans sergileyerek stratejik üretim üssü konumunu pekiştiriyor ve yabancı yatırımlar, ihracatımıza güçlü katkı sağlıyor" denildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda izlediği kararlı sanayi, ticaret ve yatırım politikaları sayesinde uluslararası yatırımlar açısından cazip bir merkez haline geldiği belirtildi. Ülkeye yönelen yabancı yatırımların üretim kapasitesini ve ihracat performansını güçlü şekilde desteklemeye devam ettiği vurgulanarak, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan hesaplamalara göre, ülkemize gelen yabancı sermayeli yatırımlar 2025 yılı toplam ihracatımızın yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirmiştir. Bu tablo, uluslararası yatırımların Türkiye ekonomisine ve ihracatımıza sağladığı katkıyı açık şekilde ortaya koymaktadır. Türkiye, güçlü lojistik altyapısı, küresel değer zincirlerine entegrasyon kapasitesi ve yatırım ortamında gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler sayesinde küresel ticaret sisteminde yüksek pazar erişimine sahip, dirençli ve stratejik bir üretim ve tedarik merkezi konumunu her geçen yıl daha da güçlendirmektedir" denildi.

'TÜRKİYE, EN BAŞARILI ÜLKELERDEN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKTI'

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yayımlanan Dünya Yatırım Raporu verilerinin, Türkiye'nin küresel yatırım ortamındaki güçlü konumunu teyit ettiği kaydedilerek, "2025 yılı itibarıyla uluslararası doğrudan yatırım akımları dünya genelinde yüzde 14 artarak 1,6 trilyon dolara ulaşmıştır. Ancak bu artış dengeli dağılmamış; gelişmiş ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 43 artarak 728 milyar dolara yükselirken, gelişmekte olan ekonomilere yönelen yatırımlar yüzde 2 oranında azalarak 877 milyar dolara gerilemiştir. Gelişmekte olan ülkeler açısından yatırım ortamının zorlaştığı ve küresel ekonomide korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde Türkiye, uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde kaydettiği yüzde 29'luk güçlü artış ile gelişmekte olan ekonomiler arasında en başarılı ülkelerden biri olarak öne çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

'DOĞRUDAN YATIRIM 13,1 MİLYAR DOLAR'

Türkiye'ye yönelen uluslararası doğrudan yatırımların, son yıllarda istikrarlı bir artış eğilimi sergilediği işaret edilerek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verileri incelendiğinde, 2002 yılında yalnızca 1,1 milyar dolar seviyesinde bulunan uluslararası doğrudan yatırım girişinin, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 12,2 artarak 13,1 milyar dolara yükseldiği görülmektedir. Bu gelişme, 2025 yılı genelinde aylık ortalama 1,1 milyar dolarlık istikrarlı bir yatırım akışına işaret etmektedir. Türkiye'nin güçlenen yatırım ekosistemi sayesinde ülkemize yönelen dijital dönüşüm odaklı, iklim dostu ve küresel tedarik zinciri temelli nitelikli yatırımlar, üretim kapasitemizi artırmakta ve ihracatımız üzerinde çarpan etkisi oluşturmaktadır" değerlendirmesinde bulunuldu.

'EN FAZLA İHRACAT AB ÜLKELERİNE'

Açıklamada ayrıca, yabancı sermayeli firmaların Türkiye'nin ihracat performansına önemli katkı sağlamaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın analizlerine göre, yabancı sermayeli firmalar 2025 yılında Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu gerçekleştirmiştir. Söz konusu firmaların ihracat performansı incelendiğinde, en fazla ihracatın 46,4 milyar dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildiği görülmektedir. Yabancı sermayeli firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve Fransa olmuştur. Ayrıca söz konusu dönemde en yüksek ihracatı ABD, Almanya ve Hollanda menşeli firmalar gerçekleştirmiştir. En büyük ticaret ortağımız olan Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki yatırımları, 2025 yılında yabancı sermayeli firmaların toplam ihracatının yüzde 51,2'sini, Türkiye'nin toplam ihracatının ise yüzde 15,5'ini gerçekleştirmiştir. Sektörel dağılım incelendiğinde, yabancı sermayeli firmaların ihracatında sanayi üretimine dayalı sektörlerin ağırlık taşıdığı görülmektedir. Bu kapsamda söz konusu firmaların en fazla ihracat gerçekleştirdiği fasıllar sırasıyla; motorlu kara taşıtlar, kazanlar, makineler ve mekanik cihazlar, elektrikli makine ve cihazlar olmuştur. Bu tablo, Türkiye'nin küresel üretim ve tedarik zincirleri içerisindeki yüksek katma değerli sanayi üretimi kapasitesini ortaya koymaktadır. Türkiye, küresel ölçekte üretim ve ticaretin merkezi olma kararlılığını stratejik politikalarla sürdürmektedir. Yakalanan güçlü ivme doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak; yatırım ortamını geliştirmeye, küresel değer zincirlerindeki konumumuzu güçlendirmeye, ihracat kapasitemizi artırmaya ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." (DHA)
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
