Ticaret Bakanlığı'ndan işletmelere uyarı! Karekodla fiyat listesi dönemi

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmelere, son yapılan fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları için uyarıda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek-içecek işletmelerine, yeni fiyat etiketi düzenlemesine uyum sağlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, sektör temsilcilerine gönderdiği yazıda ekim ayında Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde yapılan değişikliklere dikkat çekti.

Yazıda, tüketici şikayetleri ve sektör talepleri doğrultusunda yapılan düzenlemelerin, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

TARTILAN ÜRÜNLERDE “DARA” ZORUNLULUĞU

Bakanlık, açıkta ve tartılarak satılan ürünlerde dara düşülmeden satış yapılmasının tüketicinin çıkarlarını zedelediğine dikkat çekti.

Yazıda, “Plastik poşet, streç film ve kese kağıdı gibi önemsiz ağırlıktaki ambalajlar dışında; kutu, plastik kap veya dayanıklılığı artırılmış tetra paket gibi ambalajlarda daranın düşürülmesi zorunludur.” ifadesi yer aldı.

Ticaret Bakanlığı ndan işletmelere uyarı! Karekodla fiyat listesi dönemi 1

FİYAT LİSTESİ KAREKODLA GÖSTERİLEBİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte, lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin karekod uygulaması üzerinden sunulabilmesinin önü açıldı.

Ancak yazıda, “Tüketicinin talep etmesi halinde fiyat listesinin ayrıca basılı olarak verilmesi zorunludur.” uyarısı yer aldı.

Ayrıca, işletmelerin giriş kapısında ve masalarda fiyatların kolayca görülebilir ve okunabilir biçimde bulunması gerektiği hatırlatıldı.

ELEKTRONİK FİYAT CİHAZLARI ZORUNLULUĞU

Kitap, dergi ve gazete gibi ürünlerde, fiyat etiketlerinin sökülüp yapıştırılması sırasında yaşanan sorunlara çözüm olarak, elektronik fiyat cihazlarının kullanılabileceği belirtildi.

Bakanlık, bu cihazların “çalışır durumda, erişilebilir noktada ve yeterli sayıda” bulundurulmasının zorunlu olduğunu bildirdi.

İNDİRİMLİ ÜRÜNLERDE ESKİ FİYAT ŞARTI

Yazıda ayrıca, indirimli satışlarda eski ve yeni fiyatların etiketlerde birlikte gösterilmesi zorunluluğunun sürdüğü hatırlatıldı.

İndirimin uygulandığı tarihten önceki 10 gün içindeki en düşük fiyatın “indirim öncesi fiyat” olarak esas alınması gerektiği vurgulandı.

Bakanlık, yeni düzenlemelere aykırı davranan işletmeler hakkında idari yaptırım uygulanacağını da bildirdi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

