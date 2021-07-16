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Ticaret Bakanlığı 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayımladı

16.07.2021 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin uluslararası ticaret düzeninde son yıllarda ivme kazanan iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına adaptasyonunu sağlamayı hedefleyen ve ihracatta rekabetçiliği güçlendirecek "Yeşil Mutabakat Eylem Planı"nı yayımladı.

Ticaret Bakanlığı 'Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nı yayımladı

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, son yıllarda dünyada hız kazanan yeşil dönüşüm politikaları, iklim değişikliğiyle bağlantılı politikaları uluslararası ekonomi ve ticaret gündeminin merkezine yerleştirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) 11 Aralık 2019'da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2050 yılında karbon-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyması bu politikalara ivme kazandırdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da pekiştirdiği sürdürülebilirlik algısıyla birlikte AB'nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklamasının ardından, uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı.

9 ANA BAŞLIK ALTINDA TOPLAM 32 HEDEF VE 81 EYLEM

"Yeşil Mutabakat Eylem Planı", uluslararası ticaret ve ekonomide meydana gelen bu değişim ve dönüşüm karşısında Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve kaynak-etkin bir ekonomiye geçişini desteklemeyi amaçlıyor.

Bu doğrultuda, ekonominin lokomotifi olan ihracatta rekabetçiliğin korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'nin Gümrük Birliği sayesinde AB ile sağladığı bütünleşmenin derinleştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

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Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB tarafından açıklanan Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişiklikler başta olmak üzere bu alandaki dönüşüme zamanlıca uyum sağlanması ve karşı karşıya kalınabilecek risklerin fırsata çevrilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör iş birliği içinde hazırlanan Eylem Planı 9 ana başlık altında toplam 32 hedef ve 81 eylemi içeriyor.

Eylem Planı, Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerine sağladığı entegrasyonun güçlendirilmesi ve yeşil yatırımların Türkiye'ye çekilmesi bakımından da büyük önem arz ediyor.

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İhracatta rekabetçiliğin geliştirilmesinin yanı sıra Türkiye'nin küresel tedarik zincirlerindeki yerinin korunması ve güçlendirilmesi ile yeşil yatırımların Türkiye'ye çekilmesi bakımından da önem arz eden ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen bir yol haritası niteliğindeki Eylem Planı'na ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi de Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bu çerçevede, Eylem Planı kapsamında yer alan hedef ve faaliyetlerin Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu kapsamında kamu, özel sektör ve ilgili tüm paydaşlarla etkin bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği
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