Ticaret Bakanlığından esnaf ve KOBİ'lere yönelik e-ticaret eğitimi

Ticaret Bakanlığı öncülüğünde esnaf ve KOBİ'lere yönelik yürütülecek Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'yle, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'nin ilgili paydaşlarla birlikte yürütüleceği bildirildi. Projede yer alacak illerin, Bakanlık tarafından geliştirilen e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlendiğine işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda, illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin e-ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş, gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il proje kapsamına dahil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, projenin, 12. Kalkınma Planı ile Cumhurbaşkanlığı yıllık programlarında yer alan "e-ticarette güvenin artırılması, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması ve e-ticaret hacminin ülke genelinde dengeli şekilde artırılması" hedeflerine uyumlu olarak hayata geçirildiği aktarıldı.

Eğitim programlarının düzenlenmesi için 10 veya 12 merkez kent belirleneceği, 30 ildeki katılımcıların bu merkezlerde bir araya getirileceği belirtilen açıklamada, böylece etkileşimi yüksek, verimli ve sürdürülebilir bir eğitim modelinin uygulanacağı bildirildi.

ELEKTRONİK TİCARET YAPMAK İSTEYENLERE YOL GÖSTERİLECEK

Açıklamada, proje kapsamında 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek eğitimlerin, e-ticarete başlamak isteyen girişimciler ve işletmeler için yol gösterici bir rehber niteliği taşımasının hedeflediğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Eğitimlerde, sektörün önde gelen temsilcilerinin saha tecrübelerine dayalı uygulama örnekleri ile Bakanlığımız çalışanlarının mevzuat, kamu destekleri ve düzenleyici çerçeveye ilişkin bilgilendirici sunumları bir araya getirilerek katılımcılara bütüncül bir perspektif sunulacaktır. Bu kapsamda, e-ticarete yeni adım atmayı planlayan esnaf ve KOBİ'lerin hangi aşamalardan geçmeleri gerektiği, hangi araç ve altyapılardan faydalanabilecekleri, karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirler hakkında doğrudan ve pratik bilgiye erişmeleri sağlanacaktır. Eğitimlerin, teorik bilginin ötesine geçerek doğru iş modeli kurulması, sürdürülebilir büyüme ve güvenli dijital ticaret anlayışının yerleşmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır."

Projeyle, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'yle, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, bölgesel farklılıkların azaltılması, dijital ticarette fırsat eşitliğinin artırılması ve yerel değerlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi de projenin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da çeşitli vesilelerle ifade ettiği üzere, ülkemizin her bölgesindeki satıcılarımızın dijital ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Proje, bu vizyon doğrultusunda atılan somut ve kapsayıcı adımlardan biri olacaktır."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

