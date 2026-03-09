FİNANS

Ticaret için gitti binlerce euro dolandırıldı! 'Şaka sandım'

İzmirli iş insanı Nesimi Üzar, ticaret için gittiği Antalya'da 38 bin euro dolandırıldı. Şikayetinin ardından 24 saatte parasına tekrar kavuşan Üzar, "Şaka yapılıyor sandım." diyerek iflasın eşiğinden döndüğünü anlattı.

Antalya'da binlerce euro dolandırılan iş insanı, 24 saatte bulunan parasıyla iflasın eşiğinden döndü.

İzmir'de lisanslı olarak tehlikeli atık geri kazanım işi yaptığını belirten Nesimi Üzar, ticari görüşme için geldiği Antalya'da dolandırıcılık mağduru oldu.

38 BİN EUROSU ALINDI!

Yapılan görüşme sırasında 38 bin eurosu alınan Üzar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu şüpheliler kısa sürede tespit edilirken süreç sonunda taraflar arasında uzlaşma sağlandı ve Üzar parasına kavuştu.

Şüphelilerin başka dosyalarının da olduğu ve bundan dolayı tutukluluğunun devam ettiği belirtildi.

Ticaret için gitti binlerce euro dolandırıldı! Şaka sandım 1

"DÖVİZ BÜROSU BAHANESİYLE PARAMI ALDILAR"

Yüksek Kimya Mühendisi Nesimi Üzar, kimyasal atık ticareti kapsamında Antalya'ya geldiklerini ve bazı kişilerle atık alımı konusunda pazarlık yaptıklarını dile getirdi.

Atıkların lisanslı araçlarla taşınması gerektiğini belirten Üzar, tonajın net olmaması nedeniyle yanlarında bir miktar fazla para bulundurduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Tonaj belli olmadığı için bazı variller dolu, bazıları boş olabiliyor. Bu nedenle yanımızda yaklaşık 38 bin euro vardı. ‘Bu para bankadan gelmeyecekse kontrol edelim' diyerek döviz bürosuna götürmek bahanesiyle benden 38 bin euroyu aldılar. Daha sonra kendilerine bir daha ulaşamadık."

Yaşadığı olayın ardından vakit kaybetmeden Yeni Mahalle Karakolu'na giderek durumu polis ekiplerine anlattığını belirten Üzar, burada görevli polis memurlarının kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Aracının yanında olmadığını ve mağduriyet yaşadığını belirten Üzar, polis ekiplerinin kendisini Antalya Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne araçlarıyla götürdüğünü ifade etti.

Ticaret için gitti binlerce euro dolandırıldı! Şaka sandım 2

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Üzar, emniyetteki ifadesinin ardından ekiplerin kendisi Antalya'dan ayrılmadan verdiği adrese giderek kamera kayıtlarını incelemeye başladığını belirtti. Çalışmaların kısa sürede sonuç verdiğini ifade eden Üzar, şunları söyledi:

“Ben şaka yapılıyor sanıyordum. Bu kadar çabuk ilgileneceklerini düşünmedim. Ertesi gün bana kamera görüntülerinden çıkartılan fotoğrafları gösterdiler. Görüntülü telefonla benimle irtibata geçtiler. Şahısları bulmuşlardı, kimlikleri tespit edilmişti.”

DELİLLER TOPLANDI, SAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Polis ekiplerinin gerekli delilleri toplayarak dosyayı Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirdiğini belirten Üzar, savcılık sürecinde şüphelilerin adli sicil kayıtlarının da dikkate alındığını söyledi. Süreç sonunda şüphelilerin tutuklandığını ifade eden Üzar, "Ben şahıslarla uzlaşarak paramı tahsil ettim, şahısların tutukluluğu devam ediyor." dedi.

38 bin euronun şirketi için çok büyük bir sermaye olduğunu vurgulayan Üzar, yaşanacak kaybın yalnızca kendisini değil, iş yerini ve çalışanlarını da etkileyeceğini belirtti. Dolandırıcılık nedeniyle ciddi bir sıkıntıya girdiklerini dile getiren Üzar, "Bu bizim sermayemiz. Bu atıklardan para kazanıyoruz. Bu kadar büyük bir miktarın şirketimizden alınması iş yerimizin küçülmesine, işçi çıkarmamıza sebep olabilirdi. Atıklarını aldığımız firma da mağdur olacaktı. Bir sürü mağduriyet ortaya çıkacaktı." ifadelerini kullandı.

Ticaret için gitti binlerce euro dolandırıldı! Şaka sandım 3

Şüphelilerin başka insanları da mağdur ettiğini dosyadan öğrendiğini dile getiren Üzar, emniyet güçlerinin yalnızca kendi mağduriyetini gidermediğini, aynı zamanda toplum adına da önemli bir görev yerine getirdiğini söyledi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü personeline teşekkür eden Üzar, "Dolandırıcı şahıslar anladığım kadarıyla başka insanları da mağdur etmişler. Bunu adli sicil kayıtlarından gördüm. Emniyet müdürlüğümüz bu insanları toplumumuzdan ayıkladığı için onlara ne kadar teşekkür etsek az. Çok büyük bir sıkıntıya girmiştik ama sağ olsunlar böyle bir mağduriyete gerek kalmadan bu süreç çözüldü. Baştan savmadılar. Savmadıkları gibi sanki kendi dertleriymiş gibi ilgiyle dinlediler. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

