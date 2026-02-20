FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama

Ticaret davalarında yaşanan uzun yargılama süreçlerinin önüne geçilmesi ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK kararıyla İstanbul’daki bazı asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden belirlendiğini ve dosyaların İstanbul Asliye Ticaret Mahkemelerine devredileceğini açıkladı.

Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Ticaret davalarının daha hızlı sonuçlandırılması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması için önemli bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda İstanbul’daki bazı asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama 1

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Karara göre; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.
İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ise “İstanbul’un mülki sınırları” olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle ticaret davalarında uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama 2

DOSYALAR İSTANBUL’A DEVREDİLECEK

Faaliyetlerin durdurulma tarihi itibarıyla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Söz konusu adımın, ticari davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sunması bekleniyor.
Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama 3

“TİCARİ GÜVEN ARTACAK”

Bakan Akın Gürlek paylaşımında, yargı hizmetlerinin vatandaşlara en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede karara bağlanması ve ticari güven ortamının güçlendirilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.
Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama 4

Bakan Gürlek'in tweeti şu şekilde:

"Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla;

⚖️ Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.

⚖️ İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi.

⚖️ Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."

Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama 5

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reel Kesim Güven Endeksi belli olduReel Kesim Güven Endeksi belli oldu
Türkiye'nin Aralık 2025 uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandıTürkiye'nin Aralık 2025 uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ticaret Akın Gürlek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

Adalet ve İçişleri Bakan yardımcıları belli oldu

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

İlk başörtülü vali olarak tarihe geçmişti! İşte yeni görevi

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Nottingham Forest Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

İsmail Hacıoğlu ve Adem Kılıçcı'nın ifadeleri ortaya çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

1 haftalık ömrü var: Kargo ile gönderiliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.