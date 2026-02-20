Ticaret mahkemelerine yeni düzenleme! Bakan Gürlek’ten açıklama

Ticaret davalarının daha hızlı sonuçlandırılması ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması için önemli bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda İstanbul’daki bazı asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevrelerinin yeniden düzenlendiğini duyurdu.

YARGI ÇEVRELERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Karara göre; Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.

İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi ise “İstanbul’un mülki sınırları” olarak belirlendi. Bu düzenlemeyle ticaret davalarında uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

DOSYALAR İSTANBUL’A DEVREDİLECEK

Faaliyetlerin durdurulma tarihi itibarıyla Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Söz konusu adımın, ticari davaların daha kısa sürede sonuçlandırılmasına katkı sunması bekleniyor.



“TİCARİ GÜVEN ARTACAK”

Bakan Akın Gürlek paylaşımında, yargı hizmetlerinin vatandaşlara en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede karara bağlanması ve ticari güven ortamının güçlendirilmesi için çalışmaların kesintisiz sürdürüleceğini vurguladı.



Bakan Gürlek'in tweeti şu şekilde:

"Ticaret davalarındaki sürecin uzamasının önüne geçmek ve yeknesaklığı sağlamak amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz.

Hâkimler ve Savcılar Kurulumuzun (HSK) aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan kararla;

⚖️ Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevreleri, kendi ağır ceza mahkemeleri yargı çevresinden çıkarıldı.

⚖️ İstanbul asliye ticaret mahkemelerinin yargı çevresi "İstanbul'un mülki sınırları" olarak belirlendi.

⚖️ Bakırköy, İstanbul Anadolu ve Küçükçekmece asliye ticaret mahkemelerinin faaliyetlerinin durdurulma tarihi itibarıyla uygulanacak kararla bu mahkemelerde bulunan dosyalar, İstanbul asliye ticaret mahkemelerine devredilecek.

Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza en etkin şekilde sunulması, ticari davaların en kısa sürede sonuca bağlanması, ticari güvenin artırılması için çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz."