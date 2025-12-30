FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TMSF'den milyarlarca TL'lik satış! 3 şirket için detaylar belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ, Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

TMSF'den milyarlarca TL'lik satış! 3 şirket için detaylar belli oldu

TMSF'nin söz konusu satış ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, muhammen bedeli 3 milyar 860 milyon lira olarak belirlenen Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ'nin ihalesine katılabilmek için 200 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 24 Şubat 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

TMSF den milyarlarca TL lik satış! 3 şirket için detaylar belli oldu 1

NE KADAR TEMİNAT YATIRILACAK?

Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli ise 4 milyar 600 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için 460 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 11 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

TMSF den milyarlarca TL lik satış! 3 şirket için detaylar belli oldu 2

Muhammen bedeli 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlenen Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 595 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor. Açık artırma 18 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekonomik güven endeksi açıklandıEkonomik güven endeksi açıklandı
Gümrük müşavirliğinde 2026 asgari ücretleri belli olduGümrük müşavirliğinde 2026 asgari ücretleri belli oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

Milyar TL'lik vurgun iddiası! Bugün polisler gitti, lüks araçlar çekildi

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında ünlü rapçi tutuklandı

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Erden Timur ve Fatih Kulaksız dahil 19 kişi tutuklandı!

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Uzak Şehir dün akşam neden yoktu?

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

Son 3 gün! 145 yıllık para birimi artık olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.