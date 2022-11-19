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TOGG için harekete geçildi! 1 Ocak'ta başlıyor: Akaryakıt istasyonlarındaki gibi olacak...

19.11.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOGG, Mart 2023’te yollara çıkmadan önce enerji ihtiyacını karşılayacak şarj noktaları için EPDK'dan yeni bir hamle geldi. Kurum tarafından araçların nerede şarj edileceğini gösteren ŞarjetTR uygulaması geliştirildi. Devreye ise 1 Ocak’tan itibaren girecek. Şarj ücret tarifesi henüz net değil. Ancak tıpkı akaryakıt istasyonlarında olduğu gibi makul rekabet ortamı oluşturulacak ve kişilere indirim seçenekleri sunulacak. Aracı evde şarj etmek isteyense mesken tarifesine göre ücret ödeyecek.

TOGG için harekete geçildi! 1 Ocak'ta başlıyor: Akaryakıt istasyonlarındaki gibi olacak...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzun bir süre önce elektrikli şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalarına başlarken, ilgili kurum ve sektör temsilcileri ile de görüşerek diğer ülke uygulamalarının birçoğunu inceledi. Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarının kurulması, şarj altyapısının gelişmesi ve tüm ülkeyi kapsayacak bütüncül bir şarj ağının oluşması amacıyla "Şarj Hizmeti Yönetmeliği" ve diğer ikincil düzenlemeleri hazırlayan kurum, yapılan düzenlemelerle elektrikli araç sahiplerinin kaliteli ve sürekli şarj hizmeti alması için çalışmalarını hızlandırdı. Uygulama ile vatandaşlara yavaş ve hızlı şarj seçenekleri de sunulacak. Hızlı şarj, daha pahalı olacağı için vatandaşlar 1 saatlik molalarında yavaş şarjı kullanarak seyahat maliyetini düşürebilecek.

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FARKLI TARİFELER UYGULANACAK

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre, şarj için ücret tarifesi ise serbest piyasaya dayalı olarak belirlenecek ve daha sonra duyurulacak. Ayrıca büyük şarj istasyonlarının sabit müşterilerini koruyabilmeleri için fiyatlarda indirim uygulayabilmelerine olanak tanınacak. Örneğin her zaman aynı şarj istasyonu ağını kullanan bir vatandaşa ya da Taşıt Tanıma Sistemi ile elektrik alan bir vatandaşa söz konusu istasyon normal vatandaşa uyguladığı fiyat tarifesinden en fazla yüzde 25 indirimli elektrik satabilecek.

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Rekabet şartlarını ortadan kaldıran bir fiyat politikasına izin verilmeyecek. Vatandaş aracını evde şarj etmek isterse, meskenler için elektrik tarifesi ne ise faturasına kullandığı kadarlık tutar yansıtılacak.

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43 ŞİRKET ŞARJ AĞI İŞLETMESİ LİSANSI ALDI

Şirketler EPDK'dan aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebilirken, bugüne kadar 43 adet şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi. Türkiye'de yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli araç bulunurken, 3 bin 640 adette halka açık şarj noktası bulunuyor.

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TOGG'un yollarda boy göstermesiyle birlikte şarj istasyonlarının sayısında da artış yaşanacak. Araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları gibi birçok konu da EPDK tarafından çalışılmaya devam ediyor.


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