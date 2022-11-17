TOGG’da AVM’de beğen, eve gelsin dönemi! Satışa ilişkin en merak edilenler yanıt buldu: İlk durak İstanbul

Türkiye TOGG ile 29 Ekim’de resmen sektör oyuncuları arasındaki yerini aldı. İlk otomobilin banttan inmesinin ardından büyük beğeni toplayan TOGG için, aracını şimdiden satışa çıkaranlar bile oldu. Mart 2023’te piyasaya tam olarak dahil olacak TOGG ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri olan satış politikası oldu. Uzmanlara göre sektör ciddi bir değişim yaşayacak, büyük alanlarda hizmet veren bayiler yeni dönemde olmayacak. Yakın gelecekte AVM ya da cadde mağazalarında beğenilecek araçların internetten satılacağı beklentisi hakim.

ERDOĞAN’DAN TOGG AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamasında, “Şöyle bir nihai noktaya gelsin; pazarlama süreci içerisinde, pazarlama teknikleri açısından orada belki böyle bir şey de düşünülebilir ama şu anda henüz konuşulmuş bir konu değil. Tabii bütün maliyet analizleri vesaire yapıldıktan sonra bunların belli bir yol haritası var. Bu yol haritasına göre de hangi sürede, hangi rakamlarla bunu piyasaya sürelim, ne zaman bu fiyatlar farklı bir hal alabilir, bunları o çalışmalardan sonra açıklayacağız” dedi.

BAYİLER KOMİSYONCU OLACAK

Togg’un 29 Ekim’deki töreninde markanın satış stratejisiyle ilgili netleşen kimi detaylar aslında sektördeki dönüşümün de habercisi. TRT’nin haberine göre gazeteci Emre Özpeynirci otomobil pazarındaki dönüşümün sadece gelişen teknoloji ve değişen alışveriş alışkanlıklarına indirgemenin yanlış olacağı görüşünde. Ona göre öncelikli sorun mevcut düzenin pek de sürdürülebilir olmaması.

Stok maliyetlerinin çok yükseldiğinden bahseden Özpeynirci pandemiyle birlikte iyice artan tedarik sorunu ve stok yükü gibi etmenlerin altını çiziyor. Bayilerin showroom’larında sergilemek için çok sayıda aracı ciddi finansman zorluklarıyla aldığına değinen Özpeynirci’ye göre yeni dönemde temel olarak bayilerin ‘komisyoncu’ olacağı bir yapı öngörülüyor.

SATILMAYAN HER ARAÇ ZARAR

Mevcut düzende bayilerin satamadığı araçlar için aslında her gün bir ‘zarar’ yazdığını belirten Özpeynirci “Bayileri birer komisyoncu haline getirecek yeni sistemde tüm bu yükün kalkması hedefleniyor. Bayiler yeni dönemde aracın satışından bir komisyon alan, aracın size teslim edilmesinde rol oynayan ve satış sonrası hizmetlerde rol oynayan bir yapıya kavuşacak” görüşünü paylaşıyor.

OTOMOBİLLER DE İNTERNETTEN ALINACAK

Emre Özpeynirci, bugün neredeyse her ürünün internetten alınabildiği bir çağda yaşadığımıza da değiniyor ve yakın gelecekte otomobillerin de bu yöntemle alınacağı beklentisinden bahsediyor. Türkiye’de araç satın almak isteyenlerin bazı alışkanlıkları var… Bayiye gitmek, aracın direksiyon koltuğuna oturmak, her tarafını detaylıca incelemek ve hatta mümkünse test sürüşünü hemen orada yapmak.

TOGG’un 29 Ekim’deki töreninde netleşen detaylardan biri de markanın ‘temas noktaları’ üzerinden bu süreçleri yürüteceği bilgisi olmuştu. Haliyle bu durum “Arabaları eskiden olduğu gibi istediğimiz şekilde incelemek mümkün olmayacak mı?” sorusunu beraberinde getirdi.

TEMAS NOKTALARI KURULACAK

Yeni sistemde de araçların detaylıca incelenebileceğini anlatan Özpeynirci devam ediyor:

“Temas noktaları tam da bunun için olacak… Evet devasa alanlarda, çok sayıda aracı aynı anda incelemek mümkün olmayacak. Ama temas noktasında bulunan az sayıdaki aracı yakından göreceğiz. İçine binecek, sürüş pozisyonuna bakacak, iç malzemelerin kalitesini hissedecek, dış görünüşüne yakından bakacağız. Bu iş için kurulacak temas noktaları AVM içinde ya da bir cadde mağazasında olabilecek. Mevcut şartlarda araç bayileri genellikle şehrin biraz dışında. Ama yeni dönemde örneğin İstiklal Caddesi gibi son derece kalabalık olan bir yerde dahi bir markanın temas noktasına denk gelebileceğiz. Test sürüşü isteyenler önceden olduğu gibi ilk olarak randevu alacak ve markanın uygun gördüğü bir alanda aracı deneyimleyecek.”

TESLİM SÜRECİ NASIL OLACAK?

Özpeynirci “Bayii size bir tarih verecek ve belirteceği bir noktadan aracı teslim alacaksınız.” diyor. Diğer seçenek ise belli bir ücret karşılığında aracı direkt evinizde ya da iş yerinizde teslim almak.

İLK TEMAS NOKTASI İSTANBUL’DA OLACAK

Bayilik sisteminin değiştiği bu dönemde TOGG’un da farklı bir strateji izleyeceği biliniyor. Marka ilk etapta Türkiye genelinde 20 ‘temas noktası’ kuracak. Burada kısıtlı sayıdaki araca binmek ve teknolojisini bizzat deneyimlemek mümkün olacak. Özpeynirci, temas noktalarının satış sonrasındaki süreçte de farklı görevler üstlenebileceğinden bahsediyor:

“TOGG’un ilk temas noktası İstanbul’daki bir AVM’de kurulacak. 2023 sonuna kadar 19 noktanın daha açılması bekleniyor. Buralarda satış olmayacak. Her şey online ilerleyecek. Teslimatlar da bahsettiğimiz bu 20 nokta üzerinden yapılacak. Temas noktaları satış sonrası için de hizmet verecek. Aracınızla ilgili servis gereksinimi olduğunda buraya gidecek ve satış sonrası hizmetlerden yararlanacaksınız. Zaten elektrikli otomobillerde içten yanmalılar gibi sık servis gereksinimi yok. Ağırlıklı olarak yazılım güncellemesi olacak. Bunu da çoğunlukla internet üzerinden yapmak mümkün. Bu nedenle TOGG çok doğru bir strateji izliyor. Diğer markaların da bunu takip edeceğini düşünüyorum.”



