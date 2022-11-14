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‘Togg için ÖTV indirimi olacak mı?’ sorusu yanıt buluyor! Yasa teklifi hazırlıklarına başlandı! Togg’un fiyatı…

14.11.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği otomobil satışlarındaki ÖTV indirimi Togg için gündeme geldi. 2023 seçimleri nedeniyle erken tatile girecek olan TBMM’de mart ayında yollarda olacak Togg için harekete geçmeye hazırlanılıyor. Togg’da ÖTV indiriminin de yer alacağı düzenlemenin yer alacağı torba yasa teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis gündemine alınacağı öğrenildi. İşte Togg otomobili için ÖTV düzenlemesinin detayları…

‘Togg için ÖTV indirimi olacak mı?’ sorusu yanıt buluyor! Yasa teklifi hazırlıklarına başlandı! Togg’un fiyatı…

Togg otomobili tanıtıldığı günden bu yana Türkiye’nin gündeminden düşmüyor. ‘Togg’un fiyatı ne kadar olacak?’ sorusu herkesin merak ettiği soruların başında gelirken Togg’un fiyatı ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Togg için ÖTV düzenlemesi geliyor. Yasa teklifi önümüzdeki dönemde TBMM’nin gündeminde olacak. İşte Togg için konuşulan ÖTV indiriminin detayları…

TOGG’DA ÖTV İNDİRMİ İÇİN SON DAKİKA GELİŞMESİ

‘Togg’da ÖTV indirimi olacak mı’ sorusu cevap buluyor. Yasama yılı başında iki torba yasa teklifi sunan AK Parti, bütçenin ardından Meclis'e yeni torba teklifler sunacak. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini de içeren üçüncü bir torba yasa teklifinin hazırlıklarını sürdüren AK Parti, elektrikli yerli otomobil Togg'da ÖTV indiriminin de yer alacağı dördüncü torba yasa teklifinin hazırlıklarına başladı.

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Mart 2023’te yollara çıkması beklenen yerli elektrikli otomobil Togg'un uygun koşullarda piyasaya sunulması için çalışmalara ağırlık verildi. Togg'da bu çerçevede ÖTV düzenlemesi bekleniyor.

EYT’NİN ARDINDAN GÖRÜŞÜLECEK

AK Parti kaynakları, Togg'da ÖTV düzenlemesini de kapsayacak olan bir torba kanun teklifinin EYT düzenlemesinden sonra Meclis gündemine alınabileceğine işaret etti. Kaynaklar, herhangi bir rakam vermemekle birlikte, Togg'un 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulmasını ve piyasaya ilk etapta 17-18 bin araç sürülmesini beklediklerini açıkladı. Hükümet, temmuz ayında yaptığı düzenlemeyle elektrikli araçlar için vergisel avantajlar sağlayarak, 160 kW'ı geçmeyen ÖTV matrahı 700 bin TL'yi aşmayan araçlarda ÖTV yüzde 10 olarak uygulama kararı almıştı.

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VERGİ VE HARÇLARDA DEĞERLEMEYE AYAR

Öte yandan edinilen bilgilere göre, 2023 yılı için yüzde 122,93 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir yetkisini kullanacağı ve artış oranında her kesimi memnun edecek bir düşüş sağlanacağı öğrenildi. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor.

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Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kredi faizlerini ve 2 bin liraya kadar olan icra borçları sıfırlanması dahil milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 52 maddelik torba yasa teklifi geçtiğimiz haftalarda yasalaşmıştı. Yine ilk bölümü Genel Kurul'dan geçen ve cemevlerinin giderlerinin devlet kurumlarınca karşılanmasını öneren ikinci torba yasa teklifinin de bu hafta yasalaşması bekleniyor.

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