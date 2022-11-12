Togg ilk kez böyle görüntülendi: Onlarcası bir arada! Fabrika işçisi "Türkler geliyor" notuyla paylaştı

Togg Gemlik Kampüsü'nde çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Fabrikada çalışan bir işçinin paylaştığı görüntülerde çok sayıda Togg otomobili görülüyor.

DÜNYA TOGG'U KONUŞMAYA BAŞLADI

Yerli otomobil ve akıllı cihaz Togg'un üretim tesisinin açılışının ardından araç dünyanın birçok noktasından da ilgi gördü. Aracın dünyada yarattığı heyecanın yanı sıra Türkiye'de en çok konuşulanlar arasında çeşitli renkleri, km'de ne kadar yaktığı, deposunun ne kadara dolacağı gibi ayrıntılar konuşulmaya başlandı.

FABRİKADAN GÖRÜNTÜLER GELDİ!

Milyonlarca insan Togg'un fiyatı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı üzere şubat ayını iple çekerken fabrikadan gelen son görüntüler ise heyecanı tazeledi.

Fabrikada çalışan bir işçi, Togg araçlarını çektiği bir videoyu sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda "Türkler geliyor" ifadesi yer aldı.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE DAMGASINI VURDU

Videoda onlarca Togg bir arada görüldü.

Araçların üstünün brandalarla örtülü olduğu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine girmeyi başardı.