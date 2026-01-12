FİNANS

TOKİ kurası çekildi: 500 bin konutta bir ilde daha hak sahipleri belli oldu

Gümüşhane’de TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılacak 940 konut için hak sahipleri kura ile belirlendi.

Yüzyılın Konut Projesi Hak Sahiplerini Belirleme Kura Çekiliş Töreni, Gümüşhane Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Başvuru yapan vatandaşlar salonda yerini alırken, heyecan ve bekleyiş tüm salona hâkim oldu. Törene Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Av. Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende protokol konuşmaları yapıldı.

TOKİ kurası çekildi: 500 bin konutta bir ilde daha hak sahipleri belli oldu 1

"HERKESİ EV SAHİBİ YAPMA GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

500 Bin Sosyal Konut kura çekimi programında konuşan İLBANK Genel Müdürü Eyyüp Karahan, "Cumhurbaşkanımızın mesajında çok net bir şekilde hiç kimsenin müteessir olmaması gerekir. Yani kuradaki kura sayısıyla konut sayıları arasında rakamları verildi, bu rakamların arasındaki farkta ismini göremeyenlerin hiçbir şekilde üzülmemesi gerekiyor. Çünkü daha sonrasında mutlaka toplu konut idaremiz, bakanlığımız bu anlamda yeni çalışmalarla bu çalışmayı herkes ev sahibi olana kadar, Bakanımızın ifadesiyle, herkes ev sahibi olana kadar ki deprem bölgesinde başladı bu. Daha sonrasında da mutlaka biz burada olacağız. Bu çalışmaları devam ettireceğiz. Bu gayretin içerisinde olacağız. 500 bin konutla ilgili olan 'Ev Sahibi Türkiye' kampanyasında da yine ortaya konan gayret, Bakanımız 2027 yılının Mayıs ayından itibaren teslimatların başlayacağını, daha sonrasında da aşama aşama kısa bir süre içerisinde de bütün bu 500 bin konutun Türkiye ekonomisini kalkındırarak ülkeye fayda sağlayacağını her fırsatta dile getiriyor. Ben de buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Hiçbir hemşehrimizin üzülmemesini, çıkmayanların üzülmemesini tekrar tekrar vurguluyorum" dedi.

TOKİ kurası çekildi: 500 bin konutta bir ilde daha hak sahipleri belli oldu 2

"VATANDAŞLARIMIZ KONUTLARA ÇOK KISA ZAMANDA KAVUŞACAK"

AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse de, "Ülke genelinde 500 bin adet konut yapılacak. 500 bin konutu illere taksim ederken illerin nüfusuna göre matematik hesabıyla yapıyorlar. Gümüşhane ilimizin nüfusu 147 bin, ülke genelindeki nüfusumuz 86 milyon. 86 milyonu 147 bine uyarlayarak sayılar belirleniyor. İlimiz bu yapılan matematik hesabına göre 170 adet fazladan konut almaya hak kazandı. Yani Gümüşhane’ye verilen konut sayılarının nüfusumuza göre, Gümüşhane’de ikamet eden hemşehrilerimizin sayısına göre az olmadığını hatta 170 adet de fazla olduğunu buradan basınımızın da huzurunda her birinize ifade etmek istiyorum. İnşallah konforlu, güvenli, afetlere dayanıklı sosyal alanlarıyla böyle çok güzel bir projeyle sizler hem il merkezinde, hem ilçelerimizde, hem beldelerimizde belirlenen sayıdaki konutlara çok kısa zaman içerisinde kavuşacaksınız. Rabbim hayırlı uğurlu etsin" ifadelerini kullandı.

TOKİ kurası çekildi: 500 bin konutta bir ilde daha hak sahipleri belli oldu 3

"GÜMÜŞHANE’DE YOĞUN BİR BAŞVURU OLDU"

Gümüşhane’den konut projesine çok sayıda başvuru olduğunun altını çizen Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, "Biz çok gururluyuz, onurluyuz ki böyle büyük bir devlete ve bizi her an, yaşantımızın her anında bizleri düşünen devlet yöneticilerimiz var. Allah razı olsun hepsinden. Gümüşhane’de yoğun bir başvuru oldu. Toplamda 7 bin 865 başvuru var ve 940 konut için bu kura çekilecek. İnşallah kurasını çeken, hak sahibi olan vatandaşlarımız kısa zamanda konutlarına kavuşacak. Hepsine hayırlı olsun. Sıcak birer yuva kursunlar, o yuvalarında aileleriyle, çocuklarıyla birlikte mutlu bir şekilde yaşasınlar. Kurası çekilemeyen vatandaşlarımız da mutlaka bir gün evlerine kavuşacaklar. Yani devletimizin bu konudaki çalışmaları, TOKİ’nin bu konudaki çalışmaları bizlere zaten güven veriyor, gelecekte çok daha fazla konut yapılacağını da müjdeliyor" diye konuştu.

TOKİ kurası çekildi: 500 bin konutta bir ilde daha hak sahipleri belli oldu 4

Konuşmaların ardından ilk olarak şehit ve gazi yakınlarının öncelikli kategoride yer aldığı kura çekimine geçildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde protokol üyeleri de butona basarak sürece eşlik etti. İlk olarak il merkezinde yapılacak konutların hak sahipleri belirlenirken, salonda bulunan vatandaşlar sonuçları büyük bir dikkatle takip etti.

TOKİ kurası çekildi: 500 bin konutta bir ilde daha hak sahipleri belli oldu 5Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

TOKİ Gümüşhane kura çekimi 500 bin Konut Projesi
