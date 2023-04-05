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Toplu iş sözleşmesi mutlu sonla bitti! En düşük maaş 15 bin TL oldu

05.04.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kartepe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi mutlu sonla bitti. Yapılan sözleşme ile çalışanların en düşük yevmiye ücreti 515 TL, en düşük net maaş ise 15 bin TL oldu. Öte yandan toplu iş sözleşmesine göre bayram ikramiyeleri de Ramazan Bayramı için 3 bin TL, Kurban Bayramı için 5 bin TL olarak belirlendi.

Toplu iş sözleşmesi mutlu sonla bitti! En düşük maaş 15 bin TL oldu

Kocaeli'nin Kartepe Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesinde yapılan görüşmeler sonuçlandı. 650 personeli ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde en düşük yevmiye ücreti 515 TL oldu. İşte haberin detayları...

1 Ocak 2023-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan toplu sözleşmeye göre; 334 TL’nin altında olan yevmiyeler 515 TL’ye, 386 TL olanlar 634 TL’ye yükseltildi. Haftalık çalışma saati 40 saate düşerken, tatil günlerinde çalışma ücretleri düzenlendi.

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Cumartesi günü bir yevmiye olarak kalırken, Pazar günü mesaisi iki yevmiye olarak belirlendi. Toplu İş Sözleşmesine göre bayram ikramiyeleri de Ramazan Bayramı için 3 bin TL, Kurban Bayramı için 5 bin TL olarak belirlendi.

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"İŞÇİMİZİN KAZANIMLARI HAYIRLI OLSUN"

Toplu sözleşmeyle ilgili Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Yapılan TİS görüşmelerinde mutlu sonuca ulaştık. Sürecin başından itibaren emek veren sendikalarımıza, işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İşçimiz kazandıkça Kartepemiz kazanacak. İşçi kardeşlerimin yüzünün gülmesi, mutlu olması bizim için önemliydi. Çalışma arkadaşlarımız için önemli bir kazanım sağlanmış oldu. Hayırlı, uğurlu ve bereketli olsun inşallah." açıklamasında bulundu. (İHA)

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Kocaeli Kartepe maaş

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