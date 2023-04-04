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Memur maaş zamları için yeni talep! ‘Artık kaçınılmaz’ diyerek bu sistemi önerdiler…

04.04.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memur sendikalarından açıklamalar peş peşe geldi. Mart enflasyonu ile memur ve memur emeklisi için ilk 3 aylık zam oranı yüzde 10,52’ye ulaşırken Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, “Kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır" diyerek çağrıda bulundu.

Memur maaş zamları için yeni talep! ‘Artık kaçınılmaz’ diyerek bu sistemi önerdiler…

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, kamu görevlilerinin maaş artışında eşel mobil sistemine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

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Tonbul, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyon ve kur ile oluşturulan kaos ortamının emeğin sömürülme alanlarını artırdığını ifade ederek, bu durumun alım gücünü düşürdüğünü vurguladı. Bu süreçte devletin, sabit gelirlilerin satın alma gücündeki düşüşü, maaşlarındaki erimeyi ve reel kayıpları telafi etmek için birçok önemli tedbiri ve politikayı hayata geçirdiğini anımsatan Tonbul, buna karşın ürün ve hizmet fiyatlarındaki artışla gelir dağılımında adaletsizliğin ve gelir kayıplarının artmaya devam ettiğini belirtti.

DİKKAT ÇEKEN EV KİRASI DETAYI

Memur maaşlarındaki artış oranı ile ev kiralarındaki artışa dikkati çeken Tonbul, şunları kaydetti:
"Ekonomide yaşanan sorunlar, kamu görevlileri ve emeklilerinin tamamı için geçerli. Büyükşehirler başta olmak üzere ortalama ev kiralarının 8 bin lira ile 10 bin lira arasında değiştiği ve özellikle kış mevsiminde doğal gaz faturalarının 2 bin lirayı aştığı bir ortamda, bir memurun ortalama 12 bin lira, bir mühendisin ortalama 19 bin lira maaş alması geçim sıkıntısı ve alım gücündeki kayıpların büyüklüğünü ortaya koyuyor."

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EŞEL MOBİL SİSTEM TALEBİ

Tonbul, "Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır." değerlendirmesinde bulundu.


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