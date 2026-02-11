FİNANS

TPAO, Libya'da petrol ve gaz arayacak! Bakan Bayraktar: "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak"

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Libya’nın 17 yıl aranın ardından çıktığı 22 sahada hidrokarbon arama ve işletme ihalesinde, biri açık deniz biri de karada olmak üzere 2 sahayı kazandı. Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak" dedi.

Mustafa Fidan

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı İhale Heyeti, TPAO’nun C3 kara sahasını, ortağı İspanyol Repsol ile kazandığını duyurdu. İhale sonuçlarının açıklandığı törene Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Petrol ve Gaz Bakanı Halife Abdussadık, Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mesud Süleyman ve çok sayıda uluslararası enerji şirketi temsilcisi katıldı.

TPAO, Libya da petrol ve gaz arayacak! Bakan Bayraktar: "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak" 1

TPAO, LİBYA'DA HEM KARADA HEM DENİZDE PETROL VE GAZ ARAYACAK

Gelişmeyle ilgili açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak" dedi.

BAKAN BAYRAKTAR: "YENİ BİR FAZA GEÇİRİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Bayraktar, anlaşmayla ilgili şu bilgileri verdi;

"Enerjide attığımız yerli ve millî adımları, şimdi sınır ötesi arama sahalarında yeni bir faza geçiriyoruz.

Millî petrol şirketimiz TPAO, Libya petrol ve doğal gaz ihalesine verdiği teklifle hem denizde hem de karada hidrokarbon arama faaliyetleri yürütmeye hak kazandı.

TPAO, Libya da petrol ve gaz arayacak! Bakan Bayraktar: "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak" 2

HİDROKARBON ARAMA ÇALIŞMALARI YAPILACAK

TPAO, Libya açık denizlerindeki faaliyetlerini Repsol ve MOL Group ile oluşturduğu konsorsiyum yapısıyla yürütecek. Konsorsiyum ile Akdeniz’de stratejik konuma sahip Bingazi açıklarında yer alan ve yaklaşık 10 bin 300 kilometrekare büyüklüğe sahip bir blokta hidrokarbon arama çalışmaları yapılacak.

Kara sahalarında ise TPAO, Repsol ile birlikte Sirte Baseni’ndeki lisans alanında arama faaliyetleri gerçekleştirecek. Libya’nın en üretken hidrokarbon havzalarından biri olan bu bölgede 8 bin 200 metrekarelik bir alanda yeni keşif imkânlarını değerlendireceğiz.

TPAO, Libya da petrol ve gaz arayacak! Bakan Bayraktar: "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak" 3

"SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ÜRETMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Açık deniz ve kara sahalarında sahip olduğumuz ileri seviye arama ve üretim kabiliyetimizi, uluslararası ortaklarımızın küresel saha deneyimiyle birleştirerek yüksek potansiyel barındıran lokasyonlarda teknik ve ticari açıdan sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyoruz.

TPAO, Libya da petrol ve gaz arayacak! Bakan Bayraktar: "Arama çalışmaları hem karada hem denizde olacak" 4

Çeşitlenen uluslararası arama portföyümüzle TPAO’nun küresel konumunu güçlendirirken enerji arz güvenliğimizi destekleyen ve kurumsal kapasitemizi artıran adımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Libya Petrol TPAO alparslan bayraktar
