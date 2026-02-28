Trafik kanununda yeni düzenleme! Ayrıntılara dikkat: Yeniden kursa gidilebilir

Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme; tehlikeli sürüşten sahte plakaya, alkollü araç kullanımından takograf zorunluluğuna kadar çok sayıda başlıkta hem para cezalarını yükseltiyor hem de ehliyete el koyma ve iptal şartlarını ağırlaştırıyor.

MİRAS ARAÇ BİLDİRİLMEZSE CEZA VAR

Yeni düzenlemeye göre, araç sahibinin vefat etmesi halinde, mirasçılar aracı 90 gün içinde kendi adlarına tescil ettirecek. Bu kuraya uymayanlara, 3 bin lira ceza verilecek, araç trafikten men edilecek.

SAHTE PLAKA KULLANANA AĞIR PARA CEZASI

Yeni yasa maddesine göre, yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan sürücülere 4 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Bu araçlar plakaları uygun duruma getirilene kadar trafikten menedilecek.

KİRLİ PLAKA VARSA BİLE CEZA GELEBİLİR

Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere 140 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası verilecek, araç 60 gün trafikten menedilir.

Tescilli aracı plakasız kullanan sürücülere 46 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır ve araç otuz gün süre ile trafikten men edilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla aynı ihlali yapan sürücüye 140.000 Türk lirası idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araç 60 gün süre ile trafikten men edilecek.

BAĞIRAN EKSOZA 16 BİN LİRA CEZA

Yeni düzenlemeye göre, araçların standartları dışında gürültü yapmasına neden olana değişiklikler ceza nedeni.

“Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması yasaktır. Mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilir.” denilen düzenlemede, "Yapılan bu değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye ayrıca 16 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Üçüncü cümle kapsamında işlem yapılan araç 30 gün süreyle trafikten menedilir ve men süresi sonunda araç mevzuata uygun duruma getirilmeden teslim edilmez.” ifadesine yer verildi.

RADAR UYARICI CİHAZLARA 185 BİN LİRA CEZA VAR

Yeni düzenlemede, radarları belirlemek için cihaz kullanımı için ağır para cezası öngörüldü. Hız sınırlarının aşılıp aşılmadığını tespit etmekte kullanılan cihazların, yani radarların yerini belirleyen cihazların kullanımı yasaklanırken, bu cihazları satanlara 370 bin Türk lirası, cihazları araçlarında bulunduran işletene ise 185 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

ARAÇ İÇİNE TELEVİZYON KONULMASI YASAKLANDI

Araçların içinde ve ön bölümüne konulan televizyon veya benzeri ekranların kullanımı yeni düzenlemeye göre yasaklandı. Yeni yasada bu ihlal için, "Araçlarda Kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

BAŞKASININ PLAKASINI KULLANANA PARA CEZASI ARTTI

Yeni yasaya göre, başka bir araca ait tescil plakasını veya geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin ürk lirası idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak, araç 30 gün trafiğe çıkamayacak. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha aynı suç işlenirse her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanacak.

TAKOGRAF KULLANIMI GENİŞLETİLTİ, CEZALAR ARTTI

Yeni yasada, otobüs ve kamyon gibi araçlarda zorunlu olan takograf cihazı konusunda da düzenlemeler var. Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilodan fazla olan araçlarla, sürücüsü dahil oturma yeri on yediden fazla olan motorlu taşıtlarda takograf zorunlu hale geldi. Taksi hizmeti veren otomobillerde taksimetre, özellikleri, model yılları ve cinsleri yönetmelikte belirtilen araçlarda hız sınırlayıcı artık zorunlu olacak.

TRAFİĞE YENİ KURALLLAR GETİRİLDİ

Motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullanırken aynı yönde; iki şeridi bulunan yollarda geçme ve dönme dışında soldaki şeridi kullanmak, ikiden fazla şeridi bulunan yollarda geçme dışında sağdan ikinci şeridi kullanmak, ikiden fazla şeridi bulunan yollarda sola dönme dışında en sağdaki iki şerit dışındaki şerit/şeritleri kullanmak, yerleşim yeri içerisinde bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, yaya yollarında araç sürmek ceza gerektiren ihlaller olarak tanımlandı,

DİNLENME SÜRELERİNE UYMAYANLARA CEZA GELDİ

Takograf cihazı bulundurulması ve kullanılması zorunlu olan taşıtların, taşıt kullanma sürelerine aykırı olarak kullanılması ve kullandırılması yasaklandı, Düzenlemede, bu tür araçlarda araç sahibi de sorumlu sayılırken, günlük sürekli taşıt kullanma süresinin; bir saate kadar aşılması halinde sürücüye bin Türk lirası, bir saatten fazla aşılması halinde sürücüye 3 bin Türk lirası ceza verilecek. Bu ceza aşılan saate kadar kademeli olarak artacak.

KIRMIZI IŞIKTA 6 KEZ GEÇENİN EHLİYET ALINACAK

Düzenlemede, kırmızı ışık ihlallerine önem verilirken, sürekli kırmızı ışıkta geçenlere ağır yaptırım öngörüldü. Yeni yasaya göre, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde ışıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına uyma kuralını 6 defa ihlal ettiği tespit edilenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.

Bu madde kapsamında sürücü belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekecek.

Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için; bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, sürücü belgesinin iptal tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olması ve tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

YÜK KONTROLÜNDEN KAÇMA CEZASI AĞIRLAŞTI

Ağırlık ve boyut denetimlerinin yapıldığı kontrol mahallerinde işaretlere uymadan veya işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı, ölçü veya belge kontrolüne girmeden seyrine devam eden araçlara tescil plakalarına göre, yetkililerce yapılacak ağırlık ve boyut denetimlerini engelleyen araçların sürücüsüne veya işletenine 60.000 Türk lirası idari para cezası uygulanır.”

KIŞIN TRAFİĞİ ENGELLEYEN ARACA CEZA GELDİ

Kış lastiği konusunda önemli yaptırımlar yer alan yei yasada, trafiği engelleyen kamyonlara para cezası verileceği hükme bağlandı, Yasada, "Karlı ve buzlu hava şartlarında, kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların güvenle seyredemediği karayollarında kar zinciri bulundurmayan, kullanmayan veya kullanılabilir durumda tutmayan araçların sürücüsüne 6 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Kar ve buzla mücadele çalışmaları sırasında, kar zinciri kullanmaması nedeniyle trafik akışına engel olan kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücüsüne 24 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır." denildi.