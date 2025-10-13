FİNANS

Trafikte bunları asla yapmayın, cezalar artıyor! 140 bin TL, 180 bin TL…

TBMM, bu hafta yoğun mesai yapacak! Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapılacak. Buna göre yeni trafik cezaları can yakmaya devam edecek. Yolculuk sırasında telefon kullananlara 5 bin TL ceza kesilecek. İşte yeni cezaların detayları...

Kırmızı ışık ihlalinde sürücü belgesi 60 gün geri alınacak. Yol kesen 180 bin TL ceza ödeyecek, sürücü belgesi 60 gün geri alınacak. Araç da 30 gün trafikten men edilecek.

EHLİYETLERİNE EL KONACAK!

Kaza sonrası olay yerinden kaçana 1-3 yıl arası hapis cezası verilecek. Trafikte yarış yapana 46 bin TL ceza kesilecek, sürücü belgesi 2 yıl geri alınacak.

Plakasını kapatana 140 bin TL ceza ve 30 gün trafikten men geliyor! Geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere de 15 bin TL ceza kesilecek.

SEYİR HALİNDE TELEFON KULLANMAYIN

Aynı şekilde seyir halinde telefon kullanan sürücülere 5 bin TL ceza kesilecek. Araçlarına gürültülü ses özelliği ekleyenlere de 16 bin TL ceza geliyor.

Yeni trafik düzenlemelerine göre kurallara uymayan sürücülere uygulanacak cezalar ciddi şekilde artırılıyor. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak, ayrıca araçları 30 gün trafikten men edilecek. Yol kesenlere 180 bin TL, plakasını kapatanlara 140 bin TL ceza kesilecek. Bunun yanında, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyenlere 15 bin TL, seyir halinde telefon kullananlara 5 bin TL ve araçlarına gürültülü egzoz gibi ses sistemleri ekleyenlere 16 bin TL ceza uygulanacak.

Kazaya karıştıktan sonra olay yerinden kaçan sürücülere ise 1 ila 3 yıl arası hapis cezası verilecek. Trafikte yarış yapanlara 46 bin TL para cezası kesilecek ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak. Bu yeni düzenlemelerle birlikte, trafik güvenliğini artırmak ve caydırıcılığı sağlamak amaçlanıyor.

