Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı 'Hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyordunuz...'

Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı Temel Atma Töreni için gittiği Iğdır'da önemli açıklamalarda bulundu. Zengezur Koridoru'nun bölge için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uraloğlu, bu yolun Orta Koridor'u da destekleyeceğini söyledi.

147,6 MİLYAR LİRA KAZANÇ

Zengezur Koridoru ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Sonuçta her türlü alternatifinizin olması lazım. Bu demir yolunu yapıp bitirdiğimiz zaman belirli bir süre içerisinde buraya yaptığımız yatırım geri dönecektir. Sadece nakliye olarak düşünmüyoruz, aynı zamanda stratejik bir yatırım olarak da düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Zengezur Koridoru'nun, Türk dünyasına, Türk cumhuriyetlerine ve Uzak Doğu'ya bağlanacak en kestirme yol olacağını belirten Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nda 15 milyon ton yük taşıma kapasitesini ortaya koyacağız. Koridordan 30 yıllık projeksiyonda 135 milyar lira işletme geliri, 3 milyar lira kaza, 2,1 milyar lira iklim, 3,5 milyar lira zaman ve 4 milyar lira kara yolu bakım kazancı elde edeceğiz. Böylece, Zengezur Koridoru'ndan 30 yıllık projeksiyonda 147,6 milyar lira kazanç sağlayacağımızı hesaplıyoruz." diye konuştu.

YAYA GEÇİTLERİNDE DÜZENLEME

Yaya geçitleri ile ilgili de konuşan Bakan Uraloğlu, yeni düzenlemelerin olduğunu ifade etti. Bakan Uraloğlu, yaya geçitlerini kapatmaları gereken yerde kapatacaklarını belirterek şunları söyledi:

"İki il arasındaki farklılıkları trafik komisyonlarından alınan bazı kararlarla uygulayacağız. Birçok yerde yaya geçidi vardı. Yaya geçidinde hızı 50'ye düşürmek zorunda kalıyorsunuz yani birbirine yakın olanları kapatıyoruz, alt ve üst geçitler yapacağız oralara"

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır