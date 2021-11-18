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TRT payı kalkıyor ama... Elektrikte kademeli fatura dönemi! Sınırı aşana yüksek fatura

18.11.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT payının ve enerji fonunun faturalara yansımayacağını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrik faturalarında kademeli sistemi devreye almak için düğmeye bastı. Meclis’e sunulan yeni teklifte, hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek.

TRT payı kalkıyor ama... Elektrikte kademeli fatura dönemi! Sınırı aşana yüksek fatura

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TRT payının ve enerji fonunun faturalara yansımayacağını açıklamıştı.Açıklamanın ardından 38 maddelik yeni yasa teklifi AK Parti tarafından geçtiğimiz günlerde TBMM Başkanlığı'na sundu. Yeni düzenlemede, elektrik faturalarında kademeli sistem de öngörülüyor. Yeni yapılacak düzenleme ile hanelerin gerekli enerji ihtiyaçlarının ortalaması kadar elektrik tüketimi için daha ucuz tarife belirleneceği gibi daha fazla elektrik tüketen aboneler için ise daha pahalı olacak şekilde yeni bir tarife belirlenecek.

AK Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yasa teklifiyle 6446 sayılı Elektrik Piyasası yasasında değişiklik yapılıyor.

  • 6447 yasanın 17'nci maddesinde yer alan, "Kurul tarafından tüketici özelliklerine göre abone grupları veya yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebilir" cümlesine, "abone grupları" ibaresinden sonra, "bu abone grupları için elektrik enerjisi tüketim miktarına göre farklı" ibaresi ekleniyor. Maddenin gerekçesinde ise şu ifadelere yer verildi;

"Madde ile enerji verimliliğini arttırmak amacıyla aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanmaktadır.

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Bu düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılması, gerekli olan abone grubu için normal tüketim miktarına uygun olarak bir kademe belirlenmesi ve oluşan tüketim artışından kaynaklanan ilave maliyetlerin bu kademe üstünde tüketim yapan aynı abonelere yansıtılması amaçlanmaktadır."

HANE ORTALAMASI BELİRLENECEK

Bu yetkinin alınmasının ardından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tüketicilere göre bir çalışma yapması bekleniyor. Bu çalışmada tüketicilerin ortalama elektrik tüketiminin belirleneceği öğrenildi.

Yeni tarife belirlenirken bir ailenin kullandığı televizyon, buzdolabı, ütü gibi tüketimlerinin aylık ortalaması dikkate alınacak. Belli bir kilowattsaatlik üst limit belirlenecek. Belirlenen kilowatt'ın üstünde tüketim yapanlar normal tarifenin üstünde bir fatura ile karşı karşıya kalacak. Örneğin klimayı ısınma için kullanan faturayı daha fazla ödeyecek.

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TASARRUF UYGULAMAYA SORULACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın enerji verimliği için bir başka uygulama daha hazırladığı belirtildi. Enerji Bakanlığı hazırladığı bir uygulamayla ailenin daha az fatura ödemesi için öneriler getirecek.
Cep telefonlarına indirilebilecek olan uygulamaya vatandaş, örneğin buzdolabını nasıl kullandığını yazacak, uygulama da vatandaşa nasıl tasarruf yapabileceğinin yolunu gösterecek.


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