TÜED'in yeni yılda beklentisi emekliye intibak

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, açıklamalarda bulundu. Ergün, "Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, intibak düzenlemesinin uzun yıllardır TÜED'in en önemli talepleri arasında yer aldığını anımsattı. Ergün, şu ifadeleri kullandı:
"Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmelidir"

TÜED Genel Başkanı Ergün, ayrıca emekli aylıkları ve sosyal ödemelerde norm ve standart birliğinin sağlanması için Sosyal Sigortalar Kanunu döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmesi ve alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70 olarak belirlenmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

"MALİYET HESABI YAPILMAMALI"

Asgari ücretin 2026 yılı için net 28 bin 75 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının, 2025 yılının ikinci yarısından itibaren 16 bin 881 lira olarak uygulandığına dikkati çekti.

Ergün, 2025 yılının tüm emekliler için zor bir yıl olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 4 milyon emeklimiz, en düşük emekli aylığı alıyor. Daha düne kadar milyonlarca emeklimiz 16 bin 881 lirayla hem bir ay boyunca geçinmek hem de birçoğu kirasını ödemek durumundaydı. Yeni yılla birlikte emeklilerimizin gözü kulağı en düşük emekli aylığında yapılacak artışta. TÜED olarak en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istiyoruz. Bununla birlikte emekliler arasındaki maaş dengesi dikkate alınıp diğer emeklilerimizin aylıkları da aynı oranda artırılmalı. Emekliler üzerinden maliyet hesabı yapılmamalı. Bu talebimiz her şeyden önce sosyal devlet olmanın bir gereği olarak hayata geçirilmeli"

"İKRAMİYE HARÇLIĞA DÖNÜŞTÜ"

Ergün, emeklilere bayram ikramiyesi verilmesi kazanımının TÜED'in uzun yıllar süren mücadelesinin sonucu olduğunu belirtti.

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda ikramiye verilmeye başlandığını anımsatan Ergün, "Rakamların anlamını yitirdiği son yıllarda, emeklilere ramazan ve kurban bayramları için 4 biner lira olarak ödenen bayram ikramiyeleri günün şartlarında bayram harçlığına dönüştü. Sosyal yardımlar gibi bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Bayram ikramiyeleri en düşük emekli aylığı tutarında olmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

Emeklilere aylıkları karşılığında banka promosyonu verilmesi uygulamasının da TÜED'in 10 yıl süren hukuk mücadelesi sonucu kazanılmış bir hak olduğuna dikkati çeken Ergün, promosyon miktarının artırılması ve rakamın adil bir artış sistemine endekslenmesi gerektiğini söyledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

