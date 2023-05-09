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TÜİK o iddiaları tek tek yanıtladı! Enflasyon verisi yanlış mı hesaplandı? Eurostat’ı işaret ederek açıkladı…

09.05.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, TÜİK’in hesaplamada hata yaptığı iddia edilmişti. Kurum tarafından verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi. “Uluslararası norm ve standartlarda karşılaştırılabilir istatistik üreten TÜİK, yürüttüğü tüm süreçlerde dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır" denilen açıklamada DİSK’in enflasyon sepeti davası açıklamasına da yanıt verildi.

TÜİK o iddiaları tek tek yanıtladı! Enflasyon verisi yanlış mı hesaplandı? Eurostat’ı işaret ederek açıkladı…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayımlanan temel ekonomik göstergelerin şüpheli ve tartışmalı olduğu yönünde yer alan iddialara yanıt verdi. Kurum ayrıca DİSK tarafından açıldığı ifade edilen ve “TÜİK’e açtığımız davayı kazandık” şeklinde yapılan haberlere ilişkin de açıklama yaptı.

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TÜİK'in, uluslararası standartlara uygun, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik, şeffaflık, bilimsellik ve karşılaştırılabilirlik ilkeleri doğrultusunda istatistikler üretmekte ve yayımladığı hatırlatarak, "TÜİK, istatistik üretim ve yayımlama süreçlerinde, ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alan Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına (CoP) bağlı kalmakta ve tüm süreçler için Jenerik İstatistiksel İş Süreçleri Modeline uygun olarak bilimsel ve uluslararası standartlara uygun olarak izleme, inceleme, değerlendirme ve kontrol çalışmaları yapmaktadır." ifadesi kullanıldı.

EUROSTAT TARAFINDAN DENETLENİYOR

İstatistiki araştırmalara ilişkin yöntemler, uzun yıllardır uygulanan bu uluslararası işbirliği faaliyetleri doğrultusunda, Eurostat yönetmelikleri, el kitapları ve/veya diğer uluslararası kuruluşların rehber dokümanları, Avrupa Birliği (AB) regülasyonları, AB istatistik mevzuatı dikkate alınarak belirlendiği belirtilen açıklamada, üretilen istatistiklerin Eurostat tarafından da denetlenmekte olduğu Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, ILO ve benzeri birçok kuruluş ile de işbirliği içerisinde çalışıldığının altı çizildi.

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DİSK’E DAVA YANITI

Diğer taraftan "TÜİK’e Açtığımız Davayı Kazandık" konulu haberlere ilişkin olarak da "TÜİK’e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir ve ilerleyen günlerde Kurumumuza intikal eden bir yargı kararı olması durumunda, kararın içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda hukuken gerekli olan adımların atılacağı açıktır." görüşlerine yer verildi.

TÜİK'in 500 bini aşkın fiyat derlemesi yaptığına dikkati çekilerek üretilen resmi istatistiklerin, masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir uluslararası akreditasyonu olmayan gruplar tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Açıklanan tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere, ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin başarısının ölçülmesinde kullanılmak üzere uluslararası norm ve standartlarda karşılaştırılabilir istatistik üreten TÜİK, yürüttüğü tüm süreçlerde dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır."

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