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Tüm piyasalar bu görüşmeye odaklandı! Biden ile Powell bir araya geliyor

31.05.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden ile Fed Yönetim Kurulu Başkanı Jerome Powell, Amerikan ekonomisinin ve küresel ekonominin durumunu tartışmak için bugün Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Tüm piyasalar bu görüşmeye odaklandı! Biden ile Powell bir araya geliyor

ABD Başkanı Joe Biden, bugün Fed Başkanı Jerome Powell ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek. Powell'ın Senato tarafından onaylanması ve ikinci 4 yıllık görev süresine başlamasının ardından yapılacak bu ilk görüşmede, tarihi zirvelerdeki enflasyon ele alınacak.

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Görüşme, Biden yönetiminin enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkaran akaryakıt, gıda ve tüketici malları fiyatlarını düşürmek için arayış içinde olduğu bir dönemde gerçekleşecek.

Türkiye saati ile 20.15'te gerçekleşmesi beklenen görüşme öncesi konuşan Ulusal Ekonomik Konseyi Direktörü Brian Deese, ABD'nin fiyatları aşağı getirmeye odaklanmak için iyi konumlandığını söyledi. Deese, Biden yönetiminin Fed'e ihtiyaç duyduğu hareket alanını verme niyetinde olduğunu da vurguladı.

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