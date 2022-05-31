Ve Fed resmen harekete geçiyor! Piyasalarda ikinci perde yarın açılacak…

Yüksek enflasyonla mücadelesini sürdüren ABD Merkez Bankası (Fed), parasal sıkılaşma döneminde bilanço küçültme evresine geçiyor. Fed salgın döneminde yaklaşık 9 trilyon dolara ulaşan bilançosunu yarın itibarıyla küçültmeye başlıyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 3-4 Mayıs'ta gerçekleştirilen toplantısının ardından açıklanan plana göre; ilk etapta hazine tahvillerinde aylık 30 milyar dolar ve ipoteğe (mortgage) dayalı menkul kıymetlerde 17,5 milyar dolar azalmaya gidilecek. Banka, böylece bilanço büyüklüğünü toplamda aylık 47,5 milyar dolar azaltacak.

Fed, ilk 3 ayın ardından ise eylül itibarıyla bilanço küçültmede aylık miktarı hazine tahvilleri için 60 milyar dolar ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler için 35 milyar dolar olmak üzere toplam 95 milyar dolara yükseltecek.

Hızlı ekonomik toparlanmayla gelen enflasyondaki yükseliş Fed yetkililerini para politikasında değişikliğe gitmeye zorlarken 2021'in son çeyreğinde Fed'in para politikası tonu değişmeye başlamıştı.

Fed yetkilileri, sene başından itibaren sözle yönlendirmelerinde daha "şahin" söylemlere yönelirken, banka geçen yıl kasım toplantısıyla varlık alımlarının hızını düşürmeye başlamıştı.

22 YILIN EN HIZLI FAİZ ARTIŞI

Aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında geçen yıl kasımda 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyuran Fed, aralık toplantısında ise varlık alımlarını azaltma hızını artırmış ve aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı almıştı. Fed, mart toplantısında ise 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı. Banka en son faiz artırımını, Kasım 2018'de küresel finansal krizin ardından devreye aldığı genişlemeci para politikalarını sonlandırma amacıyla gerçekleştirmişti.

Bankanın mayıs toplantısında kararlaştırdığı 50 baz puanlık artış ise 2000 yılından bu yana gerçekleştirilen en hızlı faiz artışı olmuştu. Fed, mayıs toplantısında faiz oranındaki yarım puanlık artışın yanı sıra, salgın sonrası politika normalleşmesinde bir başka adım olan bilanço küçülmesine başlayacağını duyurmuştu. ABD'de mart ayında yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesine çıkan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 8,3'e gerilemesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti. (DÜNYA)



