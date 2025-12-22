Turistik Doğu Ekspresi yola çıkıyor! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferlerine başladığını açıkladı.

160 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ SEYAHAT!

Abdülkadir Uraloğlu seferlerin 1 Mart 2026'ya kadar süreceğini belirterek, "Bakanlığımız tarafından Ufest organizsayonlarından bahsetmek istiyorum. Ulaştırma alanındaki yenilikleri gençlere aktarmak için ufest organizasyonlarını düzenliyoruz. Ayrıca popülerliği artan Turistik Doğu Ekspresi'ni gençlerimizin deneyimlemesi için çekilişleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında öğrenim gören gençlerimize bu eşsiz yolculuğu gençlerimize hediye diyoruz" sözlerini kullandı.

Uraloğlu, bugün gerçekleştirilen seferde 40, 26 Aralık'ta gerçekleştirilen seferde 40 öğrenci olmak üzere toplamda 80 öğrencinin ücretsiz olarak seyahat edebileceğini belirtti. Son iki trende de 80 öğrencinin ücretsiz seyahat edebileceğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 sezonu uğurlama töreninde "Yeni sezon seferlerine başlayan Turistik Doğu Ekspresine hayırlı uğurlu olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.

"81 BİNDEN FAZLA YOLCUYA HİZMET VERDİ"

Ankara-Kars yönünde Erzincan'da 2 saat 30 dakika, Erzurum'da 4 saat, dönüşte ise İliç'te 3 saat, Divriği'de 2 saat 30 dakika ve Sivas'ta 3 saat durulacağını aktaran Uraloğlu, 1360 kilometrelik güzergahta duruşlar dahil yaklaşık 33 saat süren yolculukta, karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapıların, kartpostal tadında manzaralar sunacağını kaydetti.

HER KESİMDEN BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR!

Uraloğlu, ayrıca, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin, 160 yolcu kapasitesine sahip olduğuna değinerek, yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini vurguladı.

Turistik Doğu Ekspresi'nin, başta gençler ve doğa tutkunları olmak üzere, her kesimden büyük ilgi gördüğüne dikkati çeken Uraloğlu, "Trenimiz, 2019'dan bu yana 81 binin üzerinde yolcuyu misafir ederek, Türkiye'nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.