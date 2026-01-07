FİNANS

Türk çayı ihracatçıları geçen yılı yüzde 38 artışla kapattı

Türkiye, geçen yıl yüzde 38 artırdığı çay ihracatından 34 milyon 806 bin 455 dolar kazandı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çaya sahip Türkiye'den 2025'te 122 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Ülkeden 2024'te 25 milyon 179 bin 408 dolar olarak kayıtlara geçen Türk çayı ihracatı, 2025'te yüzde 38 artışla 34 milyon 806 bin 455 dolara ulaştı.

Miktar bazında ise önceki yıl 4 bin 994 ton olan ihracat, geçen yıl yüzde 25 artarak 6 bin 266 tona yükseldi.

İhracat potansiyeli sürekli artan Türk çayına en çok talep ise Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi.

BELÇİKA'YA İHRACAT DEĞERDE YÜZDE 49 ARTTI!

Türkiye'den geçen yıl Belçika'ya 2 bin 458 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 12 milyon 657 bin 23 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden önceki yıl Belçika'ya 1797 ton karşılığı 8 milyon 503 bin 366 dolarlık çay ihraç edilmişti. Böylece, Belçika'ya yapılan çay ihracatı miktarda yüzde 37, değerde yüzde 49 arttı.

Belçika'yı 5 milyon 826 bin 890 dolarla Birleşik Krallık, 2 milyon 564 bin 537 dolarla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti takip etti.

Ülkeden geçen yıl önceki yıldan farklı olarak 15 ülkeye daha çay ihraç edildi.

"TÜRK ÇAYINA YURT DIŞI TALEP HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türk çayı ihracatı açısından 2025'in başarılı geçtiğini söyledi.

Türk çayına yurt dışı talebin her geçen gün arttığını belirten Turgut, "Geçen yıl 122 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaparak, 34 milyon 806 bin 455 dolar gelir elde ettik. Özellikle Belçika, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen talep, çayımızın dünya çapındaki itibarını bir kez daha gösterdi." dedi.

Turgut, çay ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Bu yıl hedefimiz ihracatı hem miktar hem değer olarak artırmak, yeni pazarlara açılmak ve mevcut pazarlarımızdaki payımızı büyütmek. Bunun için de üreticilerimizle işbirliğini güçlendirmeye, kalite standartlarımızı yükseltmeye ve uluslararası fuar ve tanıtım faaliyetlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Türk çayının eşsiz lezzetini ve kalitesini daha fazla tüketiciyle buluşturmak sektörümüzün öncelikli hedefi olacak."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

