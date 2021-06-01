FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Türk karavanları Avrupa’nın göz bebeği oldu

Türk karavanları Avrupa’nın göz bebeği oldu

01.06.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sürecinde vatandaşlar karavan alarak kalabalık yerlerden uzaklaşıyor. Gelen taleplere yetişemeyen firmalar bu yıl yüzde 400’ün üzerinde büyüdüler.

Türk karavanları Avrupa’nın göz bebeği oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde karavan işi yapan firmanın ortaklarından Murat Emir, pandeminin etkisiyle karavana ilginin arttığını söyledi. Emir, "Karavanseverleri mutlu edecek kararlara imza attık. Sektörün güçlü ve güvenilir isminin mağazası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karavan sever dostlarımızı iş yerimize bekliyoruz’ şeklinde konuştu.

AYLIK 110'DAN 260'A ÇIKIYOR

Karavan firması ortaklarından Nazmi Kılıç, “Firma olarak Amerika, İngiltere, Almanya, Kore, Avustralya, Katar, Rusya ve Azerbaycan’a ihracat yapıyoruz. Yaptığımız ürünler yurt dışında beğeniyle karşılanıyor. Ülke içinden çok büyük ilgi görüyoruz. Dönem dönem karavan taleplerine yetişmekte zorlanıyoruz. Bunun yanında 5 ülkeye yaptığımız çekme karavan ihracatı ile hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Tesisimizi büyüteceğiz. Aylık 110 olan karavan üretimimizi 260’a çıkaracağız. Ayrıca bu sayede ihracat yaptığımız ülke sayısını da yukarılara çıkaracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!İslam Memiş'ten gram altın yorumu: 560 lirayı görebilir!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Merkez Bankası yatırımcılar ile bir araya gelecekMerkez Bankası yatırımcılar ile bir araya gelecek
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Çin'de yeni kabus! İlk kez bir insana kuş gribi tanısı kondu

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

Maskeler ne zaman çıkacak? Bakan Koca'dan flaş açıklama

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek!

İcralık borçların gecikme faizleri silinecek!

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

TL mevduata stopaj desteği uzatıldı

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Devlet veriyor! Milyonlarca vatandaş bu hakkını bilmiyor

Yeşil sahadaki başarısını borsaya taşıyamadı!

Yeşil sahadaki başarısını borsaya taşıyamadı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

Normalleşme indirimi: Yüzde 40 düşecek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

Cumhurbaşkanı duyurmuştu! İki ilde daha petrol sevinci

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

İŞKUR yayınladı! İşte 4 bin TL maaşlı iş ilanları

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Türk Lirası neden değer kaybediyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.