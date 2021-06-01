Türk karavanları Avrupa’nın göz bebeği oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde karavan işi yapan firmanın ortaklarından Murat Emir, pandeminin etkisiyle karavana ilginin arttığını söyledi. Emir, "Karavanseverleri mutlu edecek kararlara imza attık. Sektörün güçlü ve güvenilir isminin mağazası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Karavan sever dostlarımızı iş yerimize bekliyoruz’ şeklinde konuştu.

AYLIK 110'DAN 260'A ÇIKIYOR

Karavan firması ortaklarından Nazmi Kılıç, “Firma olarak Amerika, İngiltere, Almanya, Kore, Avustralya, Katar, Rusya ve Azerbaycan’a ihracat yapıyoruz. Yaptığımız ürünler yurt dışında beğeniyle karşılanıyor. Ülke içinden çok büyük ilgi görüyoruz. Dönem dönem karavan taleplerine yetişmekte zorlanıyoruz. Bunun yanında 5 ülkeye yaptığımız çekme karavan ihracatı ile hedeflerimize hızla ilerliyoruz. Tesisimizi büyüteceğiz. Aylık 110 olan karavan üretimimizi 260’a çıkaracağız. Ayrıca bu sayede ihracat yaptığımız ülke sayısını da yukarılara çıkaracağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA



