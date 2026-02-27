Türk Telekom milli ekosistemi güçlendiren 5G ve ötesi çözümleriyle Mobil Dünya Kongresi’nde

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir kurum olarak teknoloji birikimimizle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza atıyor, teknoloji rekabetinde ülkemizi ileriye taşıyacak stratejik adımlar atıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor, Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G’nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz” dedi.

Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom, teknoloji birikimi ve güçlü altyapısıyla dijital geleceğin inşasına öncülük etmeyi sürdürüyor. 5G ve yeni nesil teknolojiler alanında yaptığı stratejik iş birlikleriyle Türkiye’nin teknoloji üretme ve ihraç etme kapasitesini artırmayı hedefleyen Türk Telekom, iştirakleri ve iş ortaklarıyla geliştirdiği yenilikçi çözümleri dünya sahnesine taşımaya hazırlanıyor. Türk Telekom, iştiraki Argela ve milli teknoloji şirketleri i2i Systems, P.I. Works, Plan-S, Qubitrium ile birlikte hayata geçirdiği öncü uygulamaları 2-5 Mart tarihlerinde İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde tanıtacak.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden Türk Telekom olarak teknoloji birikimimizle milli ekosisteme güç katacak iş birliklerine imza atıyor, teknoloji rekabetinde ülkemizi ileriye taşıyacak stratejik adımlar atıyoruz. Yeni nesil teknolojilerde milli çözümlere odaklanıyor, Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, milli ekosistemin genişletilmesi için öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Milli iş ortaklarımızla geliştirdiğimiz çözümleri dünyayla buluşturarak, ülkemizin teknoloji üreten ve ihraç eden bir güç olma vizyonuna önemli katkılar sunuyoruz. 5G’nin getirdiği avantajlarla dijital dönüşümde bayrak taşıyıcı rolümüzü pekiştireceğiz” dedi.

Argela CEO’su İsmail Emanet, “Argela olarak 5G ve ötesi teknolojileri yalnızca bağlantı altyapısı olarak değil, yeni nesil dijital ekosistemlerin temel platformu olarak ele alıyoruz. Barselona’da sergilediğimiz çözümler, Türkiye’de geliştirilen ileri seviye telekom yazılımının küresel ölçekte nasıl değer üretebildiğinin güçlü bir göstergesi. Argela UTM Projesi ile hava sahası yönetimi, gerçek zamanlı veri işleme ve güvenli bağlantı kabiliyetlerini 5G altyapısıyla entegre ederek yeni nesil mobilite senaryolarına zemin hazırlıyoruz” dedi.

i2i Systems CEO’su Ayhan Kapusuz, “Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında, tamamen yerli ve millî mühendislik kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz i2i Systems 5G çekirdek şebeke (5G Core) çözümlerimizi kullanıma sunarak küresel teknoloji sahnesine taşımaktan büyük gurur duyuyoruz.

Uçtan uca millî 5G Core mimarimiz; bulut tabanlı, ölçeklenebilir ve açık standartlara uyumlu yapısıyla operatörlere esnek, güvenli ve yüksek performanslı bir altyapı sunuyor” dedi.

P.I. Works CEO’su Başar Akpınar, “5G ile birlikte mobil şebekeler, yalnızca daha yüksek hız sunan altyapılar olmaktan çıkarak, farklı sektörlerin kritik ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen servis platformlarına dönüşüyor. Bu dönüşümün sürdürülebilir olması için şebeke dilimlerinin performansının uçtan uca izlenmesi ve servis seviyelerinin güvence altına alınması kritik önem taşıyor. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma kapsamında, “5G RAN Slice Assurance” çözümümüzle dilim bazlı performans görünürlüğünü artırarak servis sürekliliğine ve kalite istikrarına katkı sağladık. Küresel ölçekte edindiğimiz RAN otomasyonu ve yapay zeka temelli optimizasyon deneyimini Türk Telekom’un 5G vizyonu ile bir araya getirmekten memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, “Türk Telekom ile yürüttüğümüz iş birliğini, yalnızca mevcut ihtiyaçlara yanıt veren bir çalışma olarak değil, geleceğin bağlantı mimarisine yönelik stratejik bir adım olarak görüyoruz. Uydu tabanlı haberleşme alanında oluşan ortak çalışma zemininin, bugün NTN çözümlerinin 5G-NTN ve 6G mobil şebekelere entegrasyonuna yönelik çalışmalarla daha ileri bir aşamaya taşınmasından memnuniyet duyuyoruz. Plan-S olarak uzay ve yer segmentindeki yetkinliklerimizi, Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve deneyimiyle bir araya getirerek Türkiye’nin yeni nesil haberleşme teknolojilerine somut katkı sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Qubitrium CEO’su Kadir Durak, “Qubitrium olarak geliştirdiğimiz kuantum ağ çözümlerini, Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz demo çalışmasında gerçek kullanım senaryolarında test etme imkânı bulduk.

Bu teknik çalışma, kuantum güvenli iletişim teknolojilerinin bugünden itibaren uygulanabilirliğini göstermesi açısından önemli bir adım oldu” dedi.

MİLLİ EKOSİSTEM 5G ÇÖZÜMLERİ İLE KÜRESEL ARENADA

Türk Telekom, iştirakleri ve milli iş ortaklarıyla geliştirdiği 5G ve yeni nesil teknolojilere yönelik çözümlerini MWC 2026 kapsamında küresel teknoloji dünyasıyla buluşturacak:

• Argela: Türk Telekom iştiraki Argela tarafından geliştirilen ve GSMA tarafından desteklenen 5G alanında tüketicilere ve işletmelere yenilikçi çözümler sunan CAMARA Uygulama Programlama Arayüzleri (API) tabanlı 5G FPV İHA (insansız hava aracı) kullanım senaryosu GSMA standında sergilenecek.

• Plan-S: Uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S ile NTN (Karasal Olmayan Şebekeler) çözümlerinin, 5G-Advanced ve 6G mobil şebekelere entegre edilmesine yönelik çalışmalar duyurulacak.

• i2i Systems: Türk Telekom ve i2i Systems iş birliği ile tamamen milli mühendislik ürünü olarak geliştirilen 5G çekirdek şebeke ürünleri duyurulacak.

• P.I. Works: Türk Telekom ve P.I. Works iş birliği ile hayata geçirilen ve 5G’nin öne çıkan kabiliyetlerinden şebeke dilimlemede gerçek zamanlı performans güvencesi sağlayan yapay zeka destekli otomasyon çözümleri ve mobil şebeke uygulamaları tanıtılacak.

• Qubitrium: Türk Telekom ve Qubitrium iş birliği ile hayata geçirilen, 5G ve 6G şebekelerinde iletişimi uçtan uca ultra güvenlikli hale getiren Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) tabanlı çalışmalar video

gösterimleriyle tanıtılacak.