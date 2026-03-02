FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türk Telekom ve ZTE’den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde güçlü iş birliği

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve global iş ortaklarıyla yenilikçi teknolojilerde öncü adımlar atmayı sürdürüyor. Türk Telekom’un Sivas’ta ZTE iş birliği ile hayata geçirdiği 128 MWp'lik kurulu güce sahip Güneş Enerji Santrali’nin (GES) enerji üretimine başladığı, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyuruldu.

Türk Telekom ve ZTE’den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde güçlü iş birliği
Mustafa Fidan

5G’de abone başına en yüksek kapasite kullanım hakkına sahip operatör olan Türk Telekom, Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5G dönemi öncesi kullanıcılarına 5G uyumlu akıllı telefonlar sunmak için nubia ile 5G akıllı telefon anlaşması gerçekleştirdi.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, yerli ve küresel iş birliklerimizle dijital geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine alıyoruz. Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz, bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Bununla birlikte altyapımızda verimliliği ve tasarrufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Fiber altyapımızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirdiğimiz denemede, tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık. Ayrıca 1 Nisan’da 5G hayatımıza girdiğinde herkes için ve her noktada kullanıcılarımıza en kapsayıcı deneyimi sunmak istiyoruz. nubia ile yaptığımız anlaşmayla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefon ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız” dedi.

Türk Telekom ve ZTE’den 5G akıllı cihaz ve sürdürülebilir teknolojilerde güçlü iş birliği 1

Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, yerli ve küresel iş ortaklarıyla dijital geleceği şekillendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Türk Telekom, Barselona’da düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden ZTE ile hayata geçirdiği yenilikçi uygulamaları ve yeni iş birliklerini duyurdu. Sürdürülebilir bir gelecek inşası için GES projeleri hayata geçiren Türk Telekom, Sivas’ta ZTE iş birliği ile kurulan dev GES’in enerji üretimine başladığını duyurdu. Fiber ağ teknolojilerindeki yenilikçi denemelerini sürdüren Türk Telekom ile ZTE tarafından, yoğun veri trafiğinin yaşandığı İstanbul’da kıtalararası hat üzerinde yeni bir sistem test edildi. Yenilikçi çözüm sayesinde şebekeye müdahale edilmeden yönetim sistemi üzerinden veri trafiğini yönetmeye katkı sunan yenilikçi uygulama, yüksek kapasite imkanı sunarken, maliyet tasarrufu sağlıyor. Türk Telekom, 1 Nisan’da Türkiye’de başlayacak 5G dönemi öncesi Mobil Dünya Kongresi’nde nubia ile 5G uyumlu akıllı telefonlarda iş birliğine gidileceğini duyurdu.

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, “Türk Telekom olarak güçlü altyapımız, teknoloji birikimimiz, yerli ve küresel iş birliklerimizle dijital geleceğin inşasına katkı sunuyoruz. Yarınlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla evrensel sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine alıyoruz. Aktif olarak enerji üretmeye başlayan GES projemiz bu anlayışın en somut örneklerinden birini oluşturuyor. Sivas GES yıllık 200 milyon kWh enerji üretimi ile sürdürülebilirlik hedeflerimize ve ülkemizin enerji bağımsızlığına önemli katkı sunacak. Bununla birlikte altyapımızda verimliliği ve tasarrufu artıracak öncü denemeler ve çalışmalar yürütmeyi sürdürüyoruz. Fiber altyapımızda ZTE iş birliği ile yine dünyada bir ilke imza atarak gerçekleştirildiğimiz denemede tüm şebekeyi değiştirmeye gerek kalmadan ihtiyaç olan bölgelerde hızla kapasite artışı elde edebildiğimizi kanıtladık. Bu hamle ile veri trafiğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek, düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir altyapı modelini hayata geçireceğiz” dedi.

Türkiye’de 1 Nisan’da başlayacak 5G döneminde herkes için ve her noktada en kapsayıcı deneyimi sunmak istediklerini belirten Şahin, “nubia ile yaptığımız akıllı telefon anlaşmasıyla müşterilerimizin cihazlarını 5G uyumlu akıllı telefonlar ile değiştirmelerinde kolaylık sağlayacağız. Dijital çağın olanaklarından herkesin eşit şekilde faydalanması en büyük önceliğimiz” ifadelerini kullandı.

ZTE Avrupa Başkanı Ling Zhi, “ZTE olarak uzun yıllardır iş ortaklığı yürüttüğümüz Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom ile ZTE’nin dünya çapında kanıtlanmış ileri optik iletim, enerji verimli sistemler ve 5G cihaz ekosistemi çözümleri konusunda yeni çalışmalar yaparak iş birliğimizi genişletiyoruz. Sivas’taki güneş enerjisi yatırımından, dünyanın ilk C+L tam bant entegre 1,6 Tbps canlı şebeke denemesine ve nubia’nın 5G cihaz portföyünün entegrasyonuna kadar uzanan bu iş birliği; uçtan uca yüksek performansı, operasyonel verimliliği ve gelişmiş kullanıcı deneyimini tek bir çatı altında birleştirmektedir. ZTE olarak geleceğin sürdürülebilir teknolojilerini inşa ederken Türk Telekom ile birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL FİBER TEKNOLOJİLERİNDE BİR İLK!

Türk Telekom günden güne artan veri hız ihtiyaçlarını karşılamak için altyapısını yenilikçi teknolojilerle güçlendirmeyi sürdürüyor. Türk Telekom ve ZTE iş birliği ile dünyanın ilk 1,6 Tbps kapasiteli C+L tam bant entegre optik sistemi, İstanbul’da kıtalararası canlı trafik üzerinde test edildi. İstanbul’un iki yakasını birbirine bağlayan Türk Telekom şebekesi üzerinde gerçekleştirilen testlerde, 1,6 Tbps kapasiteli entegre kart çözümü kullanıldı. Bu çözüm, şebekeye herhangi bir fiziksel müdahale gerektirmeksizin, tamamen merkezi yönetim sistemi aracılığıyla C ve L bantları arasında geçiş yapılabilmesine olanak tanıyor. Mevcut fiber altyapıyı koruyarak tüm frekans spektrumunun en verimli şekilde kullanılmasını mümkün kılan bu stratejik adım; düşük maliyetli, yüksek kapasiteli ve esnek bir optik şebeke yapısı sunuyor. Türk Telekom, bu teknolojik hamlesiyle veri trafiğindeki artışlara hızla yanıt verebilecek, geleceğin yüksek hız ihtiyaçlarını karşılayacak esnek bir altyapı modelini hayata geçirmiş oldu.

02 Mart 2026
02 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Maraton sürüyor! Borsa İstanbul'da yarın 4 şirket daha bilanço açıklayacakMaraton sürüyor! Borsa İstanbul'da yarın 4 şirket daha bilanço açıklayacak
Avrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 48 yükseldiAvrupa’da doğal gaz fiyatları yüzde 48 yükseldi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom ZTE 5G
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Kara harekatı sinyali! Trump: "Büyük dalga yakında geliyor"

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

Savaşta üçüncü gün! İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı!

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

O maç taraftarı ayaklandırdı! Osimhen İran'a gidiyor

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

Survivor'da o isim elendi! Seyirci sevindi: İyi oldu

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

SPK duyurdu: 6 Mart'a kadar yasaklandı

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

Bakan Bolat duyurdu: Türkiye-İran arasında yolcu geçişleri durduruldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.