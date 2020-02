Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

Gediz Sezgin: "5G televizyon yayıncılığına da büyük yenilikler getirecek"

Turkcell’in 5G teknolojisini kullanarak Türkiye’de televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönemi başlattığını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları söyledi: "Bugün Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Turkcell olarak en ileri teknolojileri hayatın her alanına yaymak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte sadece endüstri ve üretim biçimlerinde değil her alanda değişikler olacak. Bunların başında ise televizyon yayıncılığı geliyor. 5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı yayıncılık sektöründe farklı dünyaların ve deneyimlerin kapısını açacak. Bu sayede izleyiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları yeniliklerle karşılaşacak. Bu canlı yayında da gördüğümüz gibi mevcut teknolojilerde birden fazla ekipman üzerinden sunulabilen hızlar 5G teknolojisi sayesinde tek bir el terminali ile sağlanabiliyor. Gigabit seviyesindeki veri gönderme hızları sayesinde 4K/8K gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli kamera çekimleri, lokasyondan bağımsız olarak tek kameraman tarafından kolaylıkla yapılabiliyor ve evlerimizdeki televizyonlardan çok düşük gecikmeli olarak izlenebiliyor. Televizyon yayıncılığında olduğu gibi Turkcell’in güçlü altyapısıyla desteklenen 5G sayesinde sunacağımız yeni teknolojilerle hayatın her alanına dokunmaya devam edeceğiz."

5G çalışmalarına hızla devam eden Turkcell, daha önce de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin tüm dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor stadını 5G’ye hazır hale getirmişti.