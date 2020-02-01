Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

Turkcell 5G alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu alanda geliştirdiği teknolojiyle televizyon yayıncılığında devrim niteliğinde bir adım attığını açıkladı. Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi televizyondan gerçekleşen canlı yayın sayesinde izleyiciler, Türkiye’de ilk kez olduğu belirtilen Turkcell 5G test şebekesi üzerinden canlı televizyon yayını izledi.

5G alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G üzerinden Türkiye’de ilk canlı TV yayının gerçekleştirilmesini sağladığını açıkladı. Yayıncılık tarihinde yeni bir dönemi başlatacak 5G canlı yayını, oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe futbol maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi’nden yapıldı. Turkcell’in 5G test şebekesi üzerinden gerçekleşen TV yayınıyla, izleyiciler 5G canlı yayını izledi.

Yapılan bilgilendirmede; Trabzon’dan yapılan 5G TV canlı yayınında Turkcell’in 5G test altyapısının yanı sıra Piko TV tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli yazılım da kullanıldı. Canlı yayının gerçekleşmesi için yayın kodlayıcısı ve batarya altyapısının bulunduğu, 5G teknolojisi sayesinde hafifletilmiş ve kolay taşınır özel sırt çantası kullanıldı. Kameraya bağlanan bu özel çantayla alınan görüntüler daha sonra 5G el terminali kullanılarak, Turkcell 5G test şebekesi üzerinden yayın kanalına kesintisiz, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteyle gönderildi. Spor kanalının, görüntüleri canlı olarak yayınlamasıyla, üstün teknoloji ve özen gerektiren canlı yayın süreci, yerli yazılımla tamamlanan 5G teknolojisi ile başarıyla tamamlandı.