FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2020 12:34 | Son Güncelleme

Turkcell 5G alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu alanda geliştirdiği teknolojiyle televizyon yayıncılığında devrim niteliğinde bir adım attığını açıkladı.

Turkcell’den Türkiye’nin ilk 5G canlı yayını

Turkcell 5G alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek bu alanda geliştirdiği teknolojiyle televizyon yayıncılığında devrim niteliğinde bir adım attığını açıkladı. Cumartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesi öncesi televizyondan gerçekleşen canlı yayın sayesinde izleyiciler, Türkiye’de ilk kez olduğu belirtilen Turkcell 5G test şebekesi üzerinden canlı televizyon yayını izledi.

5G alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, 5G üzerinden Türkiye’de ilk canlı TV yayının gerçekleştirilmesini sağladığını açıkladı. Yayıncılık tarihinde yeni bir dönemi başlatacak 5G canlı yayını, oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe futbol maçı öncesi Şenol Güneş Spor Kompleksi’nden yapıldı. Turkcell’in 5G test şebekesi üzerinden gerçekleşen TV yayınıyla, izleyiciler 5G canlı yayını izledi.
Yapılan bilgilendirmede; Trabzon’dan yapılan 5G TV canlı yayınında Turkcell’in 5G test altyapısının yanı sıra Piko TV tarafından geliştirilen tamamen yerli ve milli yazılım da kullanıldı. Canlı yayının gerçekleşmesi için yayın kodlayıcısı ve batarya altyapısının bulunduğu, 5G teknolojisi sayesinde hafifletilmiş ve kolay taşınır özel sırt çantası kullanıldı. Kameraya bağlanan bu özel çantayla alınan görüntüler daha sonra 5G el terminali kullanılarak, Turkcell 5G test şebekesi üzerinden yayın kanalına kesintisiz, düşük gecikmeli ve yüksek kaliteyle gönderildi. Spor kanalının, görüntüleri canlı olarak yayınlamasıyla, üstün teknoloji ve özen gerektiren canlı yayın süreci, yerli yazılımla tamamlanan 5G teknolojisi ile başarıyla tamamlandı.

Gediz Sezgin: "5G televizyon yayıncılığına da büyük yenilikler getirecek"
Turkcell’in 5G teknolojisini kullanarak Türkiye’de televizyon yayıncılığı açısından yeni bir dönemi başlattığını belirten Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları söyledi: "Bugün Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Turkcell olarak en ileri teknolojileri hayatın her alanına yaymak adına çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. 5G’nin hayatımıza girmesiyle birlikte sadece endüstri ve üretim biçimlerinde değil her alanda değişikler olacak. Bunların başında ise televizyon yayıncılığı geliyor. 5G teknolojisinin getirdiği yüksek kapasiteli ve düşük gecikmeli veri iletim imkanı yayıncılık sektöründe farklı dünyaların ve deneyimlerin kapısını açacak. Bu sayede izleyiciler daha önce hiç karşılaşmadıkları yeniliklerle karşılaşacak. Bu canlı yayında da gördüğümüz gibi mevcut teknolojilerde birden fazla ekipman üzerinden sunulabilen hızlar 5G teknolojisi sayesinde tek bir el terminali ile sağlanabiliyor. Gigabit seviyesindeki veri gönderme hızları sayesinde 4K/8K gibi yüksek çözünürlüklü kaliteli kamera çekimleri, lokasyondan bağımsız olarak tek kameraman tarafından kolaylıkla yapılabiliyor ve evlerimizdeki televizyonlardan çok düşük gecikmeli olarak izlenebiliyor. Televizyon yayıncılığında olduğu gibi Turkcell’in güçlü altyapısıyla desteklenen 5G sayesinde sunacağımız yeni teknolojilerle hayatın her alanına dokunmaya devam edeceğiz."
5G çalışmalarına hızla devam eden Turkcell, daha önce de Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin tüm dijital altyapısını kurmuş ve Trabzonspor stadını 5G’ye hazır hale getirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020 Pasaport harçları ne kadar? 2020 Pasaport harçları ne kadar?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
İmar Kanunu'nda önemli değişiklikİmar Kanunu'nda önemli değişiklik
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Ölü sayısı korkunç boyutta!

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

Hadise göğüs dekolteli paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

100 bin TL’ye kadar alınacak ikinci el araç listesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

İstanbul’un enflasyonu ocakta arttı!

Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar

Dolandırıcılar, KOSGEB Başkanı’na da “krediniz hazır” mesajı atmışlar

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik! TBMM'de kabul edildi

İmar Kanunu'nda önemli değişiklik

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

Kapadokya, bu yıl 5 milyon turist bekliyor

TESK Başkanı Palandöken:, “Esnaf ve çiftçi önce sicil düzenlemesi bekliyor”

TESK Başkanı Palandöken:, “Esnaf ve çiftçi önce sicil düzenlemesi bekliyor”

Toksan Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

Toksan Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.