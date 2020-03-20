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Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu açıkladı! AVM'ler, kapalı mağazalardan kira almayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2020 09:08 | Son Güncelleme

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF), koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ekonomik istikrara destek vereceklerini bildirdi.

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu açıkladı! AVM'ler, kapalı mağazalardan kira almayacak

Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'ndan (TAMPF), yapılan açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alışveriş merkezlerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasının beklendiği kaydedildi.

Dünyanın ve Türkiye'nin kritik dönemlerden geçtiği şu günlerde vatandaşların sağlığının tüm unsurlardan önde olduğu vurgulanan açıklamada, hükümetin zorunlu haller dışında vatandaşların evlerinde kalmaları gerektiği yönündeki kararını destekledikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kovid-19 virüsünün hızlı bir biçimde yok olması adına diğer ülke örneklerindeki gibi can kayıplarına yol açmadan ivedi ve kalıcı çözüm için ülke genelinde açık kalması zorunlu olan sağlık, lojistik hizmetleri ile gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz.

Federasyonumuz bünyesinde olan alışveriş ve yaşam merkezlerimiz, perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişler, perakende işletmelerimiz ise önceliğimizin çalışanlarımızın iş kaybına uğramaması olduğu hususunda mutabık kalarak bu dönemi güç birliği ile atlatmak için bütün gayretlerini göstereceklerini ifade etmişlerdir."

"Her türlü göreve hazırız"

Hükümetin açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketinin bu dönemin atlatılmasında son derece önemli bir işlevi olacağı belirtilen açıklamada, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerine erişimin kesintisiz sürmesi için federasyonun üzerine düşen her türlü göreve hazır olduğu kaydedildi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
AVM, kira,

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