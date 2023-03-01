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Türkiye'de bir ilk: Kentsel dönüşümü desteklemek için.... Elazığ Belediye Başkanı duyurdu! 75 bin lira hibe verilecek

01.03.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza attı. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları depremler sonrası kentsel dönüşüme ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. "6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'na göre yapılacak olan riskli yapılara nakit desteği sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam etmektedir." diyen Başkan Şerifoğulları, kentsel dönüşüme katılacak vatandaşlara 75 bin lira hibe verileceğini duyurdu.

Türkiye'de bir ilk: Kentsel dönüşümü desteklemek için.... Elazığ Belediye Başkanı duyurdu! 75 bin lira hibe verilecek

Elazığ Belediyesi, Aşağı Demirtaş köyünde 500 adet müstakil konut inşa edecek. Belediye, bu konutlardan elde edilecek gelirle kentsel dönüşüme katılacak vatandaşlara hane başı 75 bin liraya kadar hibe verecek. İşte haberin detayları...

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BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI: HİBEDEN YARARLANACAKLAR

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, meclis toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşların deprem bilincini hayatlarının merkezlerine yerleştirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Şerifoğulları, şu ifadeleri kullandı:

"Elazığ Belediyesi olarak her zaman her koşulda olduğu gibi bu hususta da vatandaşımız için gerektiğinde gövdemizi taşın altına koymaktan geri durmayacağız. Elazığ Belediyesi olarak şehrimizi daha güvenli yarınlara hazırlamak adına önemli bir adim daha atıyoruz. Aşağı Demirtaş Mahallesi’nde 560 dönümlük alanda yaklaşık 500 adet müstakil konut inşa edeceğiz.

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Bu konutların satışından elde edilecek geliri ise şehrimizin kentsel dönüşüm çalışmalarına aktarmak istiyoruz. Bu doğrultuda 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'na göre yapılacak olan riskli yapılara nakit desteği sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla görüşmelerimiz devam etmektedir. Vatandaşlara 50-75 bin lira arasında teşvik amaçlı hibe vereceğiz."

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kentsel dönüşüm hibe

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