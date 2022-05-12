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Türkiye'de bir ilkti! 88 yıl sonra yeniden başlıyor

12.05.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Cumhuriyet tarihinin ilk petrol arama faaliyetlerinin yürütüldüğü Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Basbirin'de 88 yıl aradan sonra yeni bir kuyuda sondaj çalışmasının başladığını duyurdu.

Türkiye'de bir ilkti! 88 yıl sonra yeniden başlıyor

TPAO Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1930'lu yıllarda Türkiye'de petrol aramacılığında ilk jeolojik çalışmalar Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından Mardin'de başlatıldı.

Mardin'de 13 Ekim 1934 yılında Basbirin-1 kuyusunda başlatılan sondaj çalışmaları, teknik nedenlerden dolayı 1361 metrede sonlandırıldı.

AA-20220512-27837991-27837989-TPAODAN_88_YIL_ARADAN_SONRA_BASBIRINDE_YENI_SONDAJ

Türkiye'de enerjide dışa bağımlılığın azaltılması adına son 4 yılda agresif bir hidrokarbon aramacılığı stratejisi yürütülüyor.

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Bu kapsamda, yaklaşık 88 yıl sonra petrol arama ve sondaj faaliyetlerine yeniden başlanan bölgede, Basbirin-2 petrol arama kuyusunda 3100 metre derinlikte sondaj çalışması yapılıyor. (AA)

AA-20220512-27837991-27837990-TPAODAN_88_YIL_ARADAN_SONRA_BASBIRINDE_YENI_SONDAJ

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Mardin
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