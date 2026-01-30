FİNANS

Türkiye'de geçen yıl 1,3 milyar liralık madeni para cebe girdi

Türkiye'de geçen yıl vatandaşların cebine 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 liralık madeni para girdi.

Türkiye'de geçen yıl 1,3 milyar liralık madeni para cebe girdi

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl boyunca 661 milyon 199 bin madeni para tedavüle alındı.

Tedavüle sürülen madeni paraların değeri 1 milyar 332 milyon 363 bin 400 lira olarak hesaplandı.

Verilere göre, geçen yıl 172 milyon 793 bin adet 5 lira, 449 milyon 652 bin adet 1 lira, 37 milyon 254 bin adet 50 kuruş, 1 milyon 80 bin adet 10 kuruş, 180 bin adet 5 kuruş ve 240 bin adet 1 kuruş dolaşıma sunuldu.

Geçen yıl en fazla madeni para 77 milyon 520 binle mayıs ayında basılırken, en az madeni para 40 milyon 980 binle nisanda basıldı.

Madeni para adedi olarak geçen yıl en fazla basılan para 1 lira olurken, toplamda 449 milyon 652 bin adet 1 lira tedavüle girdi. Yıl boyunca 25 kuruş ise hiç basılmadı.

2024'te cebe giren bozuk paranın değeri yaklaşık 1,5 milyar lira olmuştu

2024'te 872 milyon 545 bin 107 adet madeni para tedavüle sürülmüş, cebe giren bozuk paranın değeri ise 1 milyar 451 milyon 591 bin 945 lira olmuştu.

Darphane 2024'te 162 milyon 628 bin 607 adet 5 lira, 585 milyon 240 bin adet 1 lira, 102 milyon 424 bin 500 adet 50 kuruş, 18 milyon 222 bin adet 10 kuruş, 3 milyon 354 bin adet 5 kuruş ve 676 bin adet 1 kuruş dolaşıma çıkarmıştı.

Geçen yıl tedavüle sunulan madeni paraların miktar ve değerleri ise şöyle:

Miktar/adet TL değeri

5 TL 172.793.000 863.965.000
1 TL 449.652.000 449.652.000
50 Kuruş 37.254.000 18.627.000
25 Kuruş 0 0
10 Kuruş 1.080.000 108.000
5 Kuruş 180.000 9.000
1 Kuruş 240.000 2.400
Toplam 661.199.000 1.332.363.400
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye madeni para
YORUMLARI GÖR
En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

