FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'de kaç milyoner var? 9 ayda 728 bin kişi arttı, rekor kırdı

Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri parası olan mudi sayısı, yılbaşına göre 728 bin 487 artışla 2 milyon 736 bin 415'e ulaştı. Bu mudilerin toplam mevduatı 20 trilyon 108 milyar 579 milyon lirayı aşarak rekor seviyeye yükseldi.

Türkiye'de kaç milyoner var? 9 ayda 728 bin kişi arttı, rekor kırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türkiye'deki bankalarda hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası bulunan mudi sayısında rekor bir artış yaşandı.

9 AYDA YÜZ BİNLERCE YENİ MİLYONER

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt içinde ve dışında yerleşik kişilerin sayısı, Eylül 2025 itibarıyla 2 milyon 736 bin 415'e ulaştı. 2024 yılı sonunda 2 milyon 7 bin 928 olan 1 milyon lira üzeri paraya sahip mudi sayısı, 9 aylık dönemde 728 bin 487 kişi arttı.

TOPLAM MEVDUAT 20 TRİLYON LİRAYI GEÇTİ

Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı, Eylül sonu itibarıyla 20 trilyon 108 milyar 579 milyon liraya yükseldi. Geçen yılın Aralık ayında 14 trilyon 786 milyar 648 milyon lira seviyesinde bulunan bu toplam mevduat, yıl sonuna göre 5 trilyon 321 milyar 931 milyon liralık ciddi bir artış kaydetti. Bu rakamlarla birlikte, mudi başına düşen ortalama mevduat tutarı da 7 milyon 348,5 bin lira olarak hesaplandı.

Türkiye de kaç milyoner var? 9 ayda 728 bin kişi arttı, rekor kırdı 1

YURT İÇİ YERLEŞİK MUDİLERİN HESAP DETAYLARI

Eylül ayında 1 milyon lira veya üzerinde parası olan yurt içi yerleşik mudilerin toplam mevduatı 18 trilyon 729 milyar 336 milyon liraya ulaştı. Bu tutarın dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

-Yerel Para Cinsi Mevduat: 12 trilyon 33 milyar 65 milyon lira
-Döviz Tevdiat Hesabı (DTH): 4 trilyon 859 milyar 191 milyon lira
-Kıymetli Maden Depo Hesapları: 1 trilyon 837 milyar 79 milyon lira

Yurt içinde yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat miktarı da 7 milyon 430,4 bin lira olarak belirlendi.

Türkiye de kaç milyoner var? 9 ayda 728 bin kişi arttı, rekor kırdı 2

YURT DIŞI YERLEŞİK MUDİLERDE DE ÖNEMLİ ARTIŞ

BDDK verilerine göre, hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan yurt dışı yerleşik mudilerin sayısı Eylül itibarıyla 215 bin 764'e yükseldi. Bu sayı, Aralık ayına göre 36 bin 770 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 264 milyar 918 milyon lira yükseliş gösterdi.

Yurt dışı yerleşik mudilerin toplam mevduatı 1 trilyon 379 milyar 243 milyon lira oldu.

Bu meblağın dağılımı ise şöyledir:

Yerel Para: 409 milyar 511 milyon lira
Yabancı Para: 894 milyar 851 milyon lira
Kıymetli Maden Depo Hesapları: 74 milyar 881 milyon lira

Yurt dışında yerleşik mudi başına düşen ortalama mevduat ise 6 milyon 392,4 bin lira olarak hesaplandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
HAKMAR soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandıHAKMAR soruşturmasında yeni gelişme: İddianame tamamlandı
Son dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu olduSon dönemde vakalar arttı! Taksicilerin en büyük sorunu oldu

Anahtar Kelimeler:
Türkiye milyoner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.