FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'den Almanya'ya tüm zamanların en yüksek şubat ihracatı

Şubatta zorlu uluslararası ekonomik, ticari, siyasi ve jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'nin ihracatı başarılı bir performans göstermeye devam ediyor. Türkiye'nin yürüttüğü etkili ticaret diplomasisi de ihracatına olumlu yansıdı.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 21 milyar 64,9 milyon dolara yükseldi.

Türkiye, Almanya'ya 1 milyar 662,3 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek şubat ayı ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarken, ülkeye 2025 Şubat döneminde 1 milyar 484,9 milyon dolarlık dış satım yapılmıştı.

Almanya böylece Türkiye'nin ihracatında liderliğini sürdürdü. Şubat ayında Birleşik Krallık'a 1 milyar 115,4 milyon dolarlık, İtalya'ya 1 milyar 12,3 milyon dolarlık, ABD'ye 994,7 milyon dolarlık, Fransa'ya 861,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti.

İHRACATTA LİDER OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ

Bu dönemde Almanya'ya en fazla ihracat yapan ve ihracatını en fazla artıran sektörlere bakıldığında sanayi grubu öne çıktı.

Şubat ayında Almanya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör 543 milyon 979,6 bin dolarla otomotiv endüstrisi oldu. Bu sektörü 198,2 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 130,4 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller, 116,9 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 100,2 milyon dolarla elektronik ve elektronik sektörü izledi.

Şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracat artışında da otomotiv endüstrisi öne çıktı. Bu dönemde otomotiv endüstrisi Almanya'ya 75 milyon dolarlık ihracat artışı gerçekleştirdi.

İhracat artışında otomotiv endüstrisini 22,7'şer milyon dolarla demir ve demir dışı metaller ile kimyevi maddeler ve mamulleri, 15,2 milyon dolarla fındık ve mamulleri, 13,5 milyon dolarla mücevher sektörü takip etti.

Almanya'ya demir ve demir dışı metaller sektörü 130,4 milyon dolarlık, fındık ve mamulleri sektörü 63,2 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Haftaya yüzde 28,5 yükseliş ile başladı!Haftaya yüzde 28,5 yükseliş ile başladı!
Bakan Uraloğlu açıkladı! Doğu Akdeniz'deki gemi trafiği yerli ve milli sistemle takip edilecekBakan Uraloğlu açıkladı! Doğu Akdeniz'deki gemi trafiği yerli ve milli sistemle takip edilecek

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Almanya Türkiye İhracat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.