FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Kripto hesaplarla ilgili yeni gelişme! Hesap dondurma yetkisi Meclis gündeminde

Türkiye, kara para aklama ve mali suçlarla mücadele kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) banka ve kripto hesaplarını dondurma yetkisi vermeye hazırlanıyor.

Kripto hesaplarla ilgili yeni gelişme! Hesap dondurma yetkisi Meclis gündeminde
Cansu Akalp

Son dönemde banka dolandırıcılık vakalarının artması ile beraber vatandaşların mağduriyetleri de arttı. Bu sebeple Türkiye, finansal suçlarla mücadelede yeni bir adım atıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, hazırlanmakta olan yasa teklifiyle birlikte MASAK’a bankalar, ödeme kuruluşları, elektronik para şirketleri ve kripto platformlarındaki şüpheli hesapları dondurma ve işlem kısıtlama yetkisi verilmesi planlanıyor.

KRİPTO ADRESLERİ DE KARA LİSTEYE ALINACAK

Düzenleme, kara para aklamaya karşı uluslararası standartları belirleyen ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü’nün (FATF) kriterleriyle uyumlu olacak. Hatırlanacağı üzere FATF, Haziran 2024’te Türkiye’yi “gri liste”den çıkarmıştı.
Yeni yetkiler kapsamında MASAK, yasa dışı kullanıldığı tespit edilen hesapları kapatabilecek, işlem limitleri getirebilecek, mobil bankacılık hizmetlerini askıya alabilecek ve suçla bağlantılı kripto adreslerini kara listeye alabilecek.

AMAÇ KİRALIK HESAP KULLANIMINI ENGELLEMEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, konuya ilişkin yorum yapmazken, düzenlemenin özellikle yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan “kiralık hesap” uygulamasını engellemeyi hedeflediği belirtiliyor.

Henüz taslak aşamasında olan düzenlemenin, yeni yasama yılında Meclis’e sunulacak. 11. Yargı Paketi içinde yer alması bekleniyor. Teklifin, komisyon ve Genel Kurul görüşmeleri sırasında revize edilebileceği ifade ediliyor.

MASAK, Türkiye’nin kara para aklama ile mücadelesinde kilit rol oynarken; şüpheli işlem raporlarını toplayıp analiz ediyor, dosyaları savcılıklara iletiyor ve uluslararası uyum süreçlerinde muhatap kurum olarak görev yapıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Her mutfağa giriyor! Dev firmalara ceza yağdı: Banvit, Şenpiliç, Beypiliç, Erpiliç…Her mutfağa giriyor! Dev firmalara ceza yağdı: Banvit, Şenpiliç, Beypiliç, Erpiliç…
Togg'un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı...Togg'un Almanya fiyatları belli oldu! Satışa çıktı, başlangıç rakamı...

Anahtar Kelimeler:
kripto meclis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.