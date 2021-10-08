Türkiye ihracat iklimi endeksi Eylül'de 54.7 oldu

İSO endeksi, eşik değerin üzerinde kalarak ihracat pazarlarındaki talep koşullarında belirgin iyileşmenin devam ettiğini gösterirken buna karşın, endeksteki bir önceki aya göre düşüş ihracat iklimindeki iyileşmenin son üç aydır yavaşladığına da işaret etti.

TOPRALANMAYA DEVAM EDİYOR

Endeks 2020 Nisan'da gördüğü veri tarihinin en düşük seviyesi olan 19.1'in ardından başladığı toparlanmayı sürdürerek Temmuz 2020'de 50 seviyesindeki eşik değerin ilk kez üzerine çıkmış, daha sonra da dalgalı ancak yukarı yönlü bir seyir izlemişti.

Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm değerler ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "Büyümenin yıl başlarında kaydettiği güçlü toparlanmanın ardından ihracat koşullarının iyileşme hızında bir miktar yavaşlama yaşanması kaçınılmazdı. Buna rağmen, ihracat iklimi halen belirgin şekilde ve daha sürdürülebilir olduğunu umut ettiğimiz bir hızda iyileşiyor" dedi ve ekledi;

"Türk firmalarının tüm önemli ihracat pazarları, yılın son çeyreğine girilirken büyüme bölgesinde yer almaya devam etti. Her ne kadar Asya-Pasifik bölgesinin bir kısmı Covid-19 salgınından olumsuz etkilenmeye devam etse de vaka sayılarının azalmaya başlamasıyla birlikte daralmaların hafiflediğine yönelik belirtiler de mevcut."

(Reuters)



