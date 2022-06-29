Türkiye İş Bankası EFT saatleri ve ücretleri: Türkiye İş Bankası'ndan para transferi EFT saat kaça kadar yapılır?

Zahmetsiz ve hızlı bir şekilde nakit para transferi yapmak isteyen kişiler tarafından Türkiye İş Bankası’ndan başka bankalara para transferi sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Türkiye İş Bankası eft saatleri nelerdir? Elektronik Fon Transferi adıyla da bilinen EFT işlemi için Türkiye İş Bankası havale saatleri, bireysel müşteriler için 08.30 – 17.00, ticari müşteriler için 08.30 – 17.30 olarak belirlenmiştir. Hafta sonu ve resmî tatil günlerinde EFT işlemi yapılamamaktadır.

Bu saatler dışındaki tüm EFT işlemleri ertesi gün tamamlanmaktadır. Ayrıca çoklu para transferinin yapılacağı EFT işlemleri için saatler 08.30 – 16.30 şeklindedir. Türkiye İş Bankası işlem saatleri dışında gerçekleştirilen işlemler için geç EFT imkânı tanımamaktadır.

Türkiye İş Bankası EFT Ücretleri

Türkiye İş Bankası EFT ücretleri, kişilerin tercih etmiş olduğu EFT kanalına göre değişkenlik göstermektedir. Türkiye İş Bankası’dan başka bankaya para yatırma ücreti, bankalar tarafından zaman zaman güncellenmektedir. Kişiler kendileri için en uygun olan EFT kanalı ile işlemi gerçekleştirerek tasarruf sağlama imkânı da yakalamaktadır.

İnternet Şubesi (İşCep) ile 0 – 1000 TL’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 1.55 TL

İnternet Şubesi ( İşCep) ile 1.000 – 50.000 TL’ye EFT işlemleri için EFT ücreti 3.11 TL

İnternet Şubesi (İşCep) ile 50.000 TL ve üzeri EFT işlemleri için EFT ücreti 38.98 TL

Müşteri Hizmetleri / Şubeden 0 – 1.000 TL’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 7.79 TL

Müşteri Hizmetleri / Şubeden 1.000 – 50.000’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 15.59 TL

Müşteri Hizmetleri / Şubeden 50.000 TL ve üzeri EFT işlemleri için EFT ücreti 155.94 TL

ATM’den 0 – 1.000 TL’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 5.44 TL

ATM’den 1.000 – 50.000 TL’ye kadar EFT işlemleri için EFT ücreti 10.88 TL

ATM’den 50.000 TL ve üzeri EFT işlemleri için EFT ücreti ise77.97 TL’dir.

Türkiye İş Bankası’ndan yapılan EFT kaç dakikada hesaba geçer?

Türkiye İş Bankası EFT limiti günlük maksimum 300.000 TL olarak belirlenmiştir. Herhangi bir alt limit bulunmamaktadır.

EFT işlemi gerçekleştirilirken hesap numarası ve İBAN bilgileri gerekmektedir. Eğer EFT talimatı verirken bu bilgileri yanlış veya eksik girerseniz EFT işleminiz gerçekleşmeyecektir. Bundan dolayı EFT işlem saatleri için uygun zaman diliminde işlem talimatı verdiğinize dikkat ettiğiniz kadar bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girildiğinden de emin olmanız gerekmektedir. Türkiye İş Bankası’ndan yapılan EFT işlemleri en erken 5 dakika, en geç 30 dakika içerisinde gerçekleşmektedir.

EFT talimatları, hedef banka hesabına ulaşmadan önce Türkiye İş Bankası yetkilileri tarafından denetlenmektedir. Herhangi bir terslik hissedilmediği takdirde en kısa sürede işlem tamamlanmaktadır. Ancak bazı günlerde bankanın yoğun çalışıyor olması gibi aksaklıklar nedeniyle EFT işleminin tamamlanması 30 dakikayı geçebilmektedir.



