Türkiye'nin ABD'ye yumurta ihracatı, kuş gribinin etkisiyle yüzde 406 arttı

Türk yumurta üreticilerinin ocak-ağustos döneminde ABD'ye yaptıkları ihracat, yüzde 406 artış gösterdi.

ABD'de geçen yılın sonlarında başlayan kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkiledi.

Salgın nedeniyle çok sayıda kümes hayvanının itlaf edilmesi ve üretimin sekteye uğramasıyla ABD, yumurta tedariki için Türkiye'ye yöneldi.

Türkiye, bu yılın ocak-ağustos döneminde 46 ülkeye yaptığı yumurta ihracatından 238 milyon dolar gelir elde etti.

En fazla yumurta ihraç ettiği ülkeler arasında Irak 66 milyon dolarla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 45 milyon dolarla Rusya, 17 milyon dolarla ABD, 16 milyon dolarla Kazakistan, 15 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 14 milyon dolarla İtalya izledi.

Geçen yıl ocak-ağustos döneminde ABD'ye yaptıkları 3 milyon 508 bin dolarlık ihracatı bu dönemde 17 milyon 749 bin dolara ulaştıran Türk yumurta üreticileri, İtalya'ya yaptıkları 3 milyon 89 bin dolarlık ihracatı ise 14 milyon 52 bin dolara yükseltti.

Böylelikle yılın 8 ayında ABD'ye ihracat, yüzde 406 arttı.

"BÖYLE BİR DALGADAN FAYDALANMIŞ OLDUK"

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı ve yumurta ihracatçısı Bedri Girit, AA muhabirine, üreticiler olarak yıllık 2,6 milyon ton piliç eti ve 23 milyar yumurta ürettiklerini ifade etti.

ABD ve Brezilya'da ciddi kuş gribi vakalarının yaşandığını ifade eden Girit, şunları söyledi:

"Ülkeler, hava şartlarına bağlı kuş gribi vakalarıyla karşı karşıya kalıyor. Bir dalga hareketi gibi soğuğa giden yerde bir müddet sonra arkasında göçmen kuşlar ve diğer etmenlerle kuş gribi vakası yaşıyor. Dolayısıyla bir ülkede kuş gribi olabiliyor ama ötekisinde olmuyor. Biz de böyle bir dalgadan faydalanmış olduk. Amerika, Brezilya'da çok ciddi kuş gribi vakaları oldu. Avrupa ülkelerinde bir ara 11 ülkede eşzamanlı kuş gribi vardı. Bu dönemde ihracatın ABD'ye 4 kat, Avrupa Birliği'ne ise 3 kata yakın artmasının nedeni budur."

Girit, ülke bazında ihracatta ciddi rakamlara ulaştıklarını ve bu durumun kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Türkiye ve sanayiciler için ihracatın önemli olduğuna dikkati çeken Girit, şunları kaydetti:

"Kuş gribi krizinin bize farklı bir faydası da oldu. Daha önce çalışmadığımız ülkeler veya farklı kanaati olan insanlar, Türk yumurtasıyla tanıştıklarında, yumurtanın kalitesini fark etti. Gerçekten ülke sayısı artıyor, başka ülkeler ihracata başladık. Yani ilk başladığımızda yumurta ve piliç etini bir ülkeye gönderiyorduk, İtalya'yla başladık. Daha sonra Yunanistan, İspanya ve başka ülkeler devreye girdi. Biz artık Avrupa Birliği ülkelerinin sokaklarında da varız." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

